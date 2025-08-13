중앙분리대 넘던 50대, 차량 4대에 잇달아 치어 숨져(종합)

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

중앙분리대 넘던 50대, 차량 4대에 잇달아 치어 숨져(종합)

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-08-13 10:13
수정 2025-08-13 11:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산 영도구 봉래동 사고 현장. 부산경찰청 제공
부산 영도구 봉래동 사고 현장. 부산경찰청 제공


부산에서 도로를 건너던 50대 남성이 차량에 치인 뒤 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

13일 부산 영도경찰서에 따르면 전날 오후 7시 26분쯤 영도구 봉래동 한 도로에서 50대 남성이 중앙분리대를 넘어가려다 균형을 잃고 뒤로 넘어졌다.

경찰에 확보한 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 이 과정에서 승용차 한 대가 남성을 들이받고 아무런 조처 없이 떠나는 장면이 포착됐다.

이어 쓰러진 남성을 승용차 2대와 스포츠유틸리티차(SUV) 등 총 3대가 잇달아 쳤다.

119구급대는 심정지 상태인 남성에게 심폐소생술을 하며 병원으로 이송했으나, 남성은 끝내 숨졌다.

경찰은 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 운전자의 신원을 특정했다. 남성을 처음 친 차량 운전자의 나이는 30대로 확인됐다.

경찰은 운전자들의 차량 블랙박스 영상 등을 확인해 도주의 고의성 여부를 파악하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로