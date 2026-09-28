[포토] 붉은 꽃물결 속에서 즐기는 가을

세줄 요약 연휴 뒤 첫 평일인 28일은 중국 동북부 고기압 가장자리에 들어 구름이 많겠다. 강원내륙·산지와 경북내륙, 충남북부, 전남남해안에는 오전까지 짙은 안개가 끼고, 낮 최고기온은 24∼29도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 다만 낮과 밤의 기온 차가 커 주의가 필요하고, 9월 말에서 10월 초 사이에는 북쪽 찬 공기 영향으로 중부지방 기온이 5도 안팎 떨어질 전망이다. 연휴 뒤 첫 평일, 구름 많고 안개 짙음

강원·경북내륙 등 오전까지 시야 크게 제한

낮 24∼29도, 일교차 크고 기온 하락 예고

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연휴 후 첫 평일인 28일, 우리나라는 중국 동북부 고기압 가장자리에 놓여 하늘에 가끔 구름이 많겠다.대기 상층에 구름이 많이 낀 동해안 쪽을 중심으로 간밤 복사냉각이 활발히 이뤄졌고 이는 아침 안개로 이어졌다.강원내륙·산지와 경북내륙, 충남북부, 전남남해안 등에 오전 10시께까지 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개가 끼어 있겠다. 충청 나머지 지역과 경기, 전북, 전남동부내륙, 경남에는 가시거리 1㎞ 미만 안개가 낀 곳이 있겠다.기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다.낮 최고기온은 24∼29도일 것으로 예상되며, 낮 기온이 제법 오름에 따라 일교차가 크겠으니 유의해야 한다.기온은 9월 마지막 날과 10월 첫날 사이 한 차례 급락하겠다.이때 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 중부지방은 기온이 5도가량 낮아질 전망이다.이날 충남과 전남, 부산, 울산, 경남 등은 오후 한때 오존이 ‘나쁨’ 수준으로 짙겠다.국외에서 오존이 유입되는 가운데 구름 사이로 내리쬐는 햇볕에 대기오염물질이 광화학 반응하며 오존이 생성될 것이기 때문이다.고농도 오존은 피부와 호흡기 등을 자극할 수 있으니 외출 시 유의해야 한다.