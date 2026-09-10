[포토] 단풍 아닙니다… 소나무재선충병 ‘비상’

세줄 요약
- 춘천 드름산·남면서 재선충병 확산
- 잣나무·침엽수 대규모 벌채 진행
- 홍천·횡성·원주로 피해 확산 우려
10일 강원 춘천시 칠전동과 신동면에 걸쳐 있는 드름산 일대. 가을바람 대신 요란한 전기톱 굉음이 산을 울렸고, 곧게 뻗은 잣나무들이 잇따라 바닥으로 쿵쿵 쓰러졌다. 치사율 100%에 달하는 ‘소나무재선충병’ 감염목 벌채 현장이다.
산등성이는 감염돼 붉게 타들어 간 나무들로 덮여 행인들이 때이른 단풍으로 착각할 정도다. 드론으로 살펴본 벌목 일대는 이미 헐벗은 민둥산으로 변했고, 남춘천과 홍천 방향을 향해 말라 죽은 나무들이 확산하는 모양새였다. 1㎜ 크기의 소나무재선충은 나무 내 수분과 양분 이동 통로를 파괴해 1년 안에 소나무, 잣나무 등을 고사시키는 치명적인 해충으로 현재까지 치료법이 없다.
춘천시 남면 가정리 일원의 산림도 직격탄을 맞았다. 춘천시는 지난해부터 이곳 15.6㏊ 면적에 심어진 7000여 그루의 침엽수를 모두 베어냈다. 시 산림 당국은 재발을 막고자 그루터기만 남은 자리에 자작나무, 상수리나무 등 활엽수 묘목을 심어 수종 전환을 꾀하고 있다.
그러나 주민들 사이에서는 당국의 대처가 늦었다는 지적이 나온다. 실제로 올해 강원도 내 감염목 3만 9683그루 중 82.5%인 3만 2736그루가 춘천에서 집중 발생했다.
피해는 주변 지역으로 걷잡을 수 없이 번지고 있다. 국내 대표 잣 생산지인 홍천의 잣 농가들이 직격탄을 맞았고, 횡성군 서원면과 원주시 지정면 일대에서도 감염목을 베어내는 작업이 한창이다. 특히 원주와 횡성 피해 지역은 경기 양평군과 맞닿아 있어 수도권 산림 역시 안심할 수 없는 상황이다.
김정애 서울시의원, 501번·5516번 버스 노선 조정 이끌어내
서울시의회 김정애 의원(더불어민주당, 관악4)은 주민과 서울대학교 학생들의 요구를 적극 반영하여 501번과 5516번 버스 노선을 조정했으며, 지난 8월 14일부터 대학동 고시촌입구까지 정상 운행에 들어갔다고 밝혔다. 서울시는 지난 7월 29일 한남여객운수의 여객자동차운송사업계획 변경 신고를 수리·통보했다. 이에 따라 501번은 종점이, 5516번은 기점이 대학동 고시촌입구(21157)로 변경됐다. 이번 노선 조정은 신림차고지 이전 과정에서 발생한 지역 주민과 서울대 학생들의 교통 불편을 해소하기 위해 추진됐다. 501번은 지난 7월 1일부터 종점이 서울대학교(21376) 정류장으로 변경되면서 서울대 방향에서 대학동으로 돌아오는 주민들이 신림중학교(21142), 삼성교(21143), 대학동 고시촌입구 정류장을 이용하지 못하고 환승해야 했다. 특히 심야 시간에는 환승 가능한 버스가 끊겨 주민들의 귀가와 안전 문제가 제기됐다. 김 의원은 지난 7월 14일 한남운수 신림차고지에서 주민간담회를 열어 501번 버스의 대학동 구간 운행 방안을 논의하고, 주민 대표들과 함께 대학동·삼성동 주민들의 탄원서를 서울시에 전달했다. 이어 같은 달 29일에는 서울대 총학생회
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전문가들은 기후변화로 매개충 밀도가 늘고 생육 여건이 악화하면서 피해가 점차 집단화·규모화하고 있다고 분석한다. 춘천시의회는 최근 추경 심사에서 방제를 위한 국·도비 확보 등 적극적인 대응을 주문했으며, 춘천시는 산림청에 ‘특별방제구역’ 지정을 건의해 국가 차원의 방제 벨트를 구축하는 방안을 추진 중이다.
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