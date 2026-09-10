충남대·공주대 통합 찬반 투표 ‘부결’

세줄 요약 충남대와 공주대의 통합신청서안 찬반 투표가 부결됐다. 충남대는 반대 53.42%로 통합에 제동이 걸렸고, 공주대는 3개 직렬 모두 찬성이 과반이었다. 통합안 제출이 막혀 글로컬 30 사업 차질이 우려된다. 충남대 통합 찬반 투표, 반대 과반으로 부결

공주대는 직렬별 모두 찬성 과반 기록

통합신청서 제출 막혀 글로컬 30 차질 우려

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

통합 절차를 추진해 온 공주대학교와 충남대학교의 ‘통합신청서안 구성원 찬반 투표’가 부결됐다.공주대는 구성원 모두가 찬성했지만 충남대에서 반대 비율이 높았다. 찬반 투표 부결로 통합 가능성이 희박해지면서 두 대학은 새로운 생존 전략을 고민해야 하는 처지다.공주대와 충남대에 따르면 지난 8일부터 10일까지 양 대학은 교육부에 통합신청서 제출 전 학생, 교직원 등을 대상으로 통합신청서안에 대한 찬반 투표를 진행했다.투표 참여 대상은 충남대 2만 4000여 명, 공주대 1만 6200여 명이다.충남대는 교원(50%), 직원·조교(30%), 학부생(15%), 대학원생(5%) 등 직군별로 가중치를 달리 적용했다. 투표 결과 반대 53.42%, 찬성 46.58%로 집계됐다.공주대는 투표 대상을 크게 학생·교직원·교수 등 3개 직렬로 구분, 통합안에 2개 직렬의 과반이 찬성하면 전체 찬성률이 50%를 초과한 것으로 봤다. 투표 결과, 공주대는 3개 직렬에서 모두 찬성률이 50%를 넘었다.충남대 구성원들이 통합에 반대 의사를 밝힌 만큼, 양 대학이 마련한 통합신청서안은 교육부 제출이 불가능하다.양 대학이 통합을 전제로 참여 중인 ‘글로컬 30 프로젝트’ 1차 연도 사업 기간은 다음 달 21일이다. 규정상 사업 기한 내에 통합계획서를 제출하면 되지만 남은 시간이 많지 않다.1차 연도 내에 통합신청서를 제출하지 못하면 2차 연도 교육부 평가에서 D 등급을 받기 때문에 사실상 글로컬 30 프로젝트 사업이 중단되고 양 대학의 통합도 무산된다.대학 관계자는 “연말까지 교육부가 기한 연장을 해 주면 가능하지만 그렇지 않으면 글로컬 30 프로젝트 사업은 중단된다”고 말했다.