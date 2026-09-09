경북교육청, 내년 유·초·특수교사 291명 선발…올해보다 78명 줄어

공립 유치원 51명·초등 192명·특수 44명·사립 4명

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세줄 요약 경북교육청이 2027학년도 유치원·초등·특수교사 291명을 선발한다. 유치원 51명, 초등 192명, 특수 유치원 6명, 특수 초등 38명이며 사립학교 위탁 4명도 포함된다. 원서는 28일부터 10월 2일까지 받고 1차 시험은 11월 7일이다. 2027학년도 유·초·특수교사 291명 선발

지난해보다 82명 감소한 채용 규모

원서 접수 28일 시작, 10월 2일 마감

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경북도교육청은 2027학년도 유치원·초등학교·특수학교 교사 291명을 선발한다고 9일 밝혔다.선발 예정 인원은 ▲유치원 교사 51명 ▲초등학교 교사 192명(지역 구분모집 10명 포함) ▲특수학교 유치원 교사 6명 ▲특수학교 초등 교사 38명이다.이는 지난해 선발 인원 369명보다 82명 줄어든 규모다.사립학교 교사는 2개 학교법인의 위탁을 받아 초등학교 교사 2명과 특수학교 초등 교사 2명 등 4명을 선발한다.응시 원서는 오는 28일부터 10월 2일까지 5일간 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수한다.제1차 시험은 11월 7일, 제2차 시험은 내년 1월 6일부터 8일까지 치른다.최종 합격자는 내년 1월 27일 발표한다.