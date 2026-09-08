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유니세프 한국위 신임 사무총장에 허금주 전 교보생명 전무

손지연 기자
손지연 기자
입력 2026-09-08 16:14
수정 2026-09-08 16:14
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허금주 신임 사무총장. 유니세프 한국위원회 제공
허금주 신임 사무총장. 유니세프 한국위원회 제공


허금주 전 교보생명 전무가 8일 유니세프 한국위원회 신임 사무총장으로 취임했다.

허 사무총장은 교보생명보험 전무를 지내며 기획·기업간거래(B2B)·커뮤니케이션 등 분야에서 경력을 쌓았다. 세계여성포럼 한국지부(IWF Korea) 창립 회장을 맡아 국내외 여성 리더들의 교류와 네트워크 확대를 이끌었고, 주한독일상공회의소·위민인이노베이션·서울장학재단 등에서도 활동했다.

유니세프 한국위원회는 허 사무총장의 경영 전문성과 조직 운영 역량, 글로벌 네트워크와 소통 능력 등을 높이 평가해 신임 사무총장으로 선임했다고 설명했다.

허 사무총장은 “다양한 조직에서 쌓아온 경영 전문성과 글로벌 경험을 바탕으로 유니세프의 가치와 비전을 사회 곳곳에 널리 알리고, 더 많은 사람들이 어린이의 권리와 행복을 위한 변화에 함께할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

손지연 기자
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