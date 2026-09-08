부산대, 과기부 주관 ‘AI최고급신진연구자지원’ 공모사업 선정

세줄 요약 부산대가 과기부와 IITP가 주관한 AI스타펠로우십 사업에 선정됐다. 2031년까지 국비와 시비, 대학 재원을 합쳐 121억원을 투입해 AI 바이오·의료 융합 연구를 진행한다. 초음파 영상과 생체신호, 유전체, 진단 데이터를 결합한 정밀의료 플랫폼 구축이 목표다. 부산대, 과기부 AI스타펠로우십 사업 선정

2031년까지 121억원 투입해 융합 연구 추진

멀티모달 AI 정밀의료 플랫폼 구축 목표

이미지 확대 부산대학교 전경. 부산대 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산대학교 전경. 부산대 제공

이미지 확대 부산대학교, AI 최고급 신진연구자 지원(AI스타펠로우십) 닫기 이미지 확대 보기 부산대학교, AI 최고급 신진연구자 지원(AI스타펠로우십)

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부산대학교는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP) 주관 ‘AI최고급신진연구자지원(AI스타펠로우십) 사업’에 선정됐다고 8일 밝혔다.AI스타펠로우십은 글로벌 인공지능(AI) 기술혁신을 선도할 최고급 신진연구자(박사 후 연구자 또는 임용 7년 이내 교원)를 육성하고, 세계적 수준 AI 연구 성과 창출을 지원하는 국가 공모 사업이다.부산대는 2031년까지 국비 110억원, 시비 5억5000만원, 대학 5억5000만원 등 121억원을 투입해 AI 바이오·의료 융합 분야 연구개발을 추진한다.부산대 연구진은 이번 사업을 통해 초음파 영상과 생체신호, 유전체, 진단 데이터 등을 통합하는 멀티모달(텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 서로 다른 형태의 정보를 동시에 처리하고 연결해 이해하는 기술) AI 기반 정밀 의료 플랫폼 구축을 목표로 AI 바이오·의료 융합 분야 연구개발을 수행한다.주요 연구과제는 Embodied AI(로봇·모바일 플랫폼 등 물리적 몸체를 통해 센서로 환경을 인지하고, AI가 판단·계획을 거쳐 실제 행동까지 수행하는 지능형 시스템) 기반 초음파 3D 영상 기술, 범용 의료 AGI(인간처럼 다양한 분야 지식을 이해하고 스스로 학습·추론·창의적으로 문제를 해결할 수 있는 범용 인공지능) 기반 자동 진단 생성 시스템, 질병 연관 나노센서 및 AI 예측 모델 개발 등이다.삼성메디슨, 포티투마루, 씨젠의료재단 등과도 협력해 산업 현장의 수요를 연구개발에 반영하고, 연구 결과가 의료 현장과 산업계에 신속하게 적용될 수 있도록 협력 체계를 강화한다.