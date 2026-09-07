부·울·경 하나의 일자리 생활권으로…광역 이음 프로젝트 출범

세줄 요약 부산·울산·경남이 하나의 일자리 생활권을 만들기 위해 광역 이음 프로젝트를 출범했다. 4년간 125억원을 투입해 인재 이음, 정주 이음, 미래 이음 등 3개 분야 7개 사업을 추진하며 청년 정착과 인공지능 전환 인력 양성, 기업 협력을 지원했다. 부·울·경 광역 이음 프로젝트 출범

4년간 125억원 투입, 3개 분야 추진

일자리박람회·정책포럼 연계 개최

이미지 확대 부·울·경 광역 이음 일자리박람회 행사장 배치도. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부·울·경 광역 이음 일자리박람회 행사장 배치도. 부산시 제공

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부·울·경을 일자리로 잇는 ‘광역 이음 프로젝트’가 8일 벡스코에서 출범식을 갖고 가동에 들어간다.이날 출범식에는 전재수 부산시장, 김상욱 울산시장, 박완수 경남도지사를 비롯해 권창준 고용노동부 차관 등 150여 명이 참석할 예정이다.광역 이음 프로젝트에는 앞으로 4년간 국비와 시비 125억원이 투입돼 인재 이음·정주 이음·미래 이음 등 3개 프로젝트, 7개 세부 사업을 추진한다.인재 이음은 청년 인재가 부·울·경 주력산업 기업으로 유입될 수 있도록 초기 정착과 자산 형성을 돕는프로젝트이다.정주 이음은 행정구역 경계를 넘어 편리하게 일하고 생활할 수 있는 정주 환경을 조성하며, 미래 이음은 인공지능 전환에 필요한 전문인력을 양성하고, 기업 간 공동연구와 생산·공급망 등 협력을 지원해 지속 가능한 미래 일자리 창출 기반을 마련하는 프로젝트이다.이날 출범식에 이어 부·울·경 광역 이음 일자리박람회와 해양수산 취업박람회가 동시에 열린다.광역 이음 일자리박람회에는 조선·자동차·기계 부품 분야 대기업과 중견·중소기업 70여 개사가 참여하며, 해양수산 취업박람회에는 부·울·경 주요 산업과 해양수산 분야 기업 100여 개사가 참여한다.출범식에 이어 3개 시도는 ‘부·울·경 광역 이음 프로젝트 정책 포럼을 열어 초광역 일자리정책의 발전 방향과 향후 부·울·경 간 협업 과제를 논의한다.