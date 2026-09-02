산림청, 내년도 예산안 3조 1582억…산림재난 대응 등 강화

산불 진화 헬기 2대 도입·주요 부품 사전 확보

국가방제 벨트 시범 운영에 150억원 신규 배정

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세줄 요약 산림청이 내년도 예산안 3조1582억원을 편성해 올해보다 4.4% 늘렸다. 산불 진화 헬기와 특수진화대, 진화 차량을 확충하고, 소나무재선충병 방제와 AI·드론 예찰, 산림행정 디지털 전환에도 투자를 늘렸다. 내년도 예산안 3조1582억원 편성, 4.4% 증액

산불 헬기·특수진화대·진화차량 확충 계획

재선충병 방제, AI·드론 예찰, 디지털 전환

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산림청은 2일 내년도 예산안으로 3조 1582억원을 편성했다고 밝혔다. 올해 대비 1322억원(4.4%) 증가한 규모다.산림재난 대응 강화와 지속 가능한 산림산업 생태계 구축, 기후 위기 대응을 위한 건강한 숲 조성 등에 투자를 늘릴 계획이다.산림재난 대응 대책으로 산불 진화역량 강화를 위한 산불 진화 헬기 2대를 새로 도입하고, 헬기 중요 예비부품의 사전 확보(2종·119억원)에도 나선다. 산불재난 특수진화대 인력을 555명에서 615명으로 확대하고, 지방정부의 지상진화 역량 강화를 위해 신형 산불 진화 차량 56대(21억원)를 지원한다.이상기후로 증가하는 소나무재선충병 방제를 위해 확산경로 차단 중심의 국가방제 벨트 구축에 150억원을 신규 투입한다. AI·드론을 활용한 예찰 자동화 체계 도입(107억원)을 통해 피해목 조기 발견을 강화하기로 했다. 생활권 주변 장기 방치목 제거(2만 그루·31억원)와 산림 경관 저해 및 산불 연료 물질로 지적되는 훈증처리목 수집에 360억원을 배정했다.산림행정의 디지털·인공지능(AI) 전환 목적으로 산림재난 관련 시스템 고도화(69억원)를 추진하고, 산림 분야 AX 인재 양성을 위한 교육과정도 신규 운영할 계획이다.기후 위기 대응을 위해 기타 효과적인 지역 기반 보전 수단(OECM) 지정·관리를 위한 평가제(7억원)를 도입하고 산림 계곡 불법시설 설치 등을 막기 위한 통합탐지 체계 구축(7억원), 현장 순찰·예방 활동을 담당할 산림보호지원단도 확대한다.예산안은 국회 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다.박은식 산림청장은 “220만 산주, 20만 임업인과 함께 ‘숲으로 행복한 대한민국’을 만들어 가는 데 모든 노력을 다하겠다”고 밝혔다.