SNT모티브, 자회사 SNT로보틱스 흡수합병…로봇 경쟁력 강화

세줄 요약 SNT모티브가 자회사 SNT로보틱스를 흡수합병해 로봇사업 경쟁력을 강화하기로 했다. 정밀제조, 모터, 구동, 로봇 액추에이터 기술과 완제품 개발 역량을 결합해 신규수주와 수행능력을 높인다는 계획이다. 이번 합병은 무증자 방식으로 진행된다. SNT모티브, SNT로보틱스 흡수합병 의결

무증자 소규모 합병으로 절차 간소화

로봇사업 경쟁력·수주 역량 강화 계획

이미지 확대 SNT모티브 부산 본사 전경. SNT모티브 제공 닫기 이미지 확대 보기 SNT모티브 부산 본사 전경. SNT모티브 제공

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글로벌 자동차 부품업체인 SNT모티브가 자회사인 SNT로보틱스를 흡수합병한다.SNT모티브는 1일 부산 본사에서 이사회를 열고 SNT로보틱스와의 합병안을 의결했다고 밝혔다.SNT모티브는 SNT로보틱스 발행주식 총수 전부를 보유하고 있다. 이에 따라 이번 합병은 새 주식을 발행하지 않는 무증자합병으로 진행된다. 합병비율은 1 대 0으로 산정됐다.또 상법상 소규모 합병 절차에 따라 주주총회 승인 없이 이사회 승인만으로 절차가 마무리되며, 합병에 반대하는 주주에게 주식매수청구권도 인정되지 않는다.SNT모티브 관계자는 “SNT모티브의 정밀제조 및 모터, 구동, 로봇 액추에이터 등의 기술과 SNT로보틱스의 로봇 완제품 개발 역량을 한데 모아 전사적 차원에서 로봇사업 경쟁력을 높이고, 사업 운영의 효율성을 높여 신규수주 및 수행능력도 강화할 계획이다”라며 “중장기적 기업가치와 주주가치 제고에 이바지할 것”이라고 밝혔다.