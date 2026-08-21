충남지사배 이스포츠 대회 22일 개막…대학생 부문 ‘첫선’

이스포츠 저변 확산과 세대 간 소통의 장 마련

지진 피해 일본 구마모토현 친선 교류전 참가

이미지 확대 이스포츠 경기장. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 이스포츠 경기장. 서울신문 DB

세줄 요약 충남 홍성 국민체육센터에서 22~23일 충남지사배 이스포츠대회가 열린다. 청소년·대학생·직장인과 국제 교류전 참가자 등 236명이 출전한다. 올해는 대학생 부문이 신설되고, 일본·베트남 청소년이 참여하는 친선 교류전도 마련한다. 충남 홍성서 22~23일 이스포츠대회 개최

대학생 부문 첫 신설, 국제 친선전 마련

청소년·직장인 등 236명 본·결선 출전

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이스포츠 생활 문화 저변을 넓히고 세대 간 소통 활성화를 위한 이스포츠대회가 충남 홍성에서 열린다.충남도는 22∼23일 홍성군 국민체육센터에서 ‘2026 충남지사배 이스포츠대회’를 개최한다고 21일 밝혔다. 올해 대회에는 청소년·대학생·직장인과 국제 교류전 참가자 등 236명이 출전한다. 올해부터 기존 청소년·직장인 부문에 대학생 부문이 신설됐고 해외 자매결연 지역 청소년을 초청한 국제 친선 교류전도 열린다. 충남 9개 시군에서 진행한 지역 예선과 종목별 선발전을 거친 선수들이 이틀간 본·결선에서 기량을 겨룰 예정이다.22일에는 청소년부와 국제 친선 교류전이 열린다. 청소년부는 리그오브레전드·발로란트·브롤스타즈 등 3개 종목으로 진행한다. 친선 교류전에는 일본 구마모토현·시즈오카현·나라현과 베트남 다낭시·박닌성 청소년 선수단이 참가해 도 대표팀과 ‘발로란트’ 종목에서 실력을 겨룬다. 특히 지진 피해로 어려움을 겪고 있는 구마모토현 선수단이 예정대로 방문한다.23일에는 직장인부, 대학생부 본·결선이 열린다. 직장인부는 리그오브레전드·스타크래프트, 대학생부는 발로란트·에프시(FC) 온라인 종목을 각각 진행하며, 대학생 이벤트 종목으로 이터널 리턴 경기를 선보인다.주요 경기는 유튜브·네이버 치지직으로 생중계되며 종목별 입상자에게는 상금과 상품을 수여한다.남성연 충남도 문화체육관광국장은 “승부를 떠나 다양한 세대가 이스포츠로 소통하고 자신의 기량을 펼치는 축제의 장”이라고 말했다.