[포토] 경남 가뭄 채우는 ‘절실한 물줄기’

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[포토] 경남 가뭄 채우는 ‘절실한 물줄기’

입력 2026-08-13 14:29
수정 2026-08-13 16:02
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극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기도 소방본부 소속 소방관이 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 채워 넣고 있다.

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