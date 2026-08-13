사회 [포토] 경남 가뭄 채우는 ‘절실한 물줄기’ 입력 2026-08-13 14:29 수정 2026-08-13 16:02 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/13/20260813800007 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 극심한 가뭄이 이어지는 경남에 국가소방동원령 발령에 따른 급수 지원이 이틀째인 13일 오후 경기도 소방본부 소속 소방관이 바싹 마른 경남 밀양시 덕동1호 소류지에 채워 넣고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경남 지역에 국가소방동원령이 발령된 이유는? 극심한 가뭄 대형 화재