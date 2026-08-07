성신여대 ‘다온’팀, 세계 4대 디자인 공모전서 동상 쾌거

이미지 확대 성신여자대학교 서비스디자인공학과 팀 ‘다온’이 ‘2026 스파크 디자인 어워드’에서 동상을 수상한 ‘온연매트(On-Yeon Mat)’. 성신여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 성신여자대학교 서비스디자인공학과 팀 ‘다온’이 ‘2026 스파크 디자인 어워드’에서 동상을 수상한 ‘온연매트(On-Yeon Mat)’. 성신여대 제공

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성신여자대학교는 서비스디자인공학과 학부생 팀 ‘다온’이 ‘2026 스파크 디자인 어워드’ 스프링 스튜던트 부문에서 동상을 수상했다고 7일 밝혔다.세계 4대 디자인 공모전 중 하나로 꼽히는 이번 대회에서 성신여대생들은 스마트 인터랙티브 매트인 ‘온연매트(On-Yeon Mat)’를 출품해 쾌거를 거뒀다.‘온연매트’는 식사나 학습 등 사용자의 일상 행동을 감지하면 멀리 있는 가족의 매트에 빛과 온기가 전달되도록 설계됐다. 위치 공유나 강제적인 연락 없이도 비언어적 매개를 통해 자연스럽게 정서적 교감을 나누도록 해 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.팀 대표 이수빈 학생은 “가족에게 부담을 주지 않으면서도 마음을 전할 수 있는 방법을 고민했다”며 “물리적 거리를 넘어 따뜻하게 연결되는 매개체가 되길 바란다”고 소감을 밝혔다.