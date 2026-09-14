5시 50분까지 작성 이력 땐 구제…‘민간 대행’ 원서접수 체계 손본다

교육부가 관리·감독 못 하는 구조

경쟁률 공개 뒤 지원은 조치 검토

대교협·유웨이 “재발 방지” 사과

이미지 확대 ‘수시원서접수 연장’ 관련 사과 이기정 한국대학교육협의회 회장, 성윤석 유웨이 대표이사가 14일 서울 금천구 한국대학교육협의회에서 열린 기자회견에서 사과문을 발표하고 있다. 지난 11일 수시 원서접수 마감을 불과 10분 앞둔 오후 5시50분께 유웨이어플라이의 접수 시스템에 접속 오류가 발생했다. 2026.9.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘수시원서접수 연장’ 관련 사과 이기정 한국대학교육협의회 회장, 성윤석 유웨이 대표이사가 14일 서울 금천구 한국대학교육협의회에서 열린 기자회견에서 사과문을 발표하고 있다. 지난 11일 수시 원서접수 마감을 불과 10분 앞둔 오후 5시50분께 유웨이어플라이의 접수 시스템에 접속 오류가 발생했다. 2026.9.14 연합뉴스

세줄 요약 교육당국이 수시 원서접수 장애로 5시 50분 작성·저장 이력이 있는 수험생을 구제하기로 했다. 민간 대행 업체가 맡는 접수 체계를 교육부나 대교협이 직접 관리하는 방안도 검토하며, 공공화 논의가 다시 힘을 얻고 있다. 5시 50분 작성·저장 수험생 구제 결정

민간 대행 원서접수 체계 공공화 검토

대교협·유웨이 공식 사과와 재발 방지

2026-09-15 10면

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교육당국이 2027학년도 대입 수시모집의 원서접수 먹통 사태와 관련해 오후 5시 50분 원서를 작성·저장했으나 오후 7시까지 최종 접수를 하지 못한 학생을 구제 대상으로 삼기로 했다. 원서접수 시스템을 교육부나 한국대학교육협의회가 직접 관리하는 방안도 검토한다. 이에 민간업체가 대행하고 있는 원서접수 시스템을 공공화해야 한다는 지적도 고개를 들고 있다.교육부는 14일 유웨이어플라이가 접수를 대행하는 대학 56곳에 지원한 수험생을 구제하기로 했다. 구제 신청은 16일 오후 6시까지 받을 예정이다. 구제 대상으로 인정된 학생은 16일 오후 10시까지 ﻿지원 예정이었던 대학 및 모집단위에 원서를 접수해야 한다.앞서 유웨이 전산 장애는 수시 원서접수 마감일인 11일 오후 5시 50분부터 6시 20분까지 30분간 발생했다. 이후 교육당국은 마감을 오후 7시로 늦췄다. 교육부 관계자는 “장애 발생 시점인 오후 5시 50분 원서를 작성·저장하거나 결제를 시도한 이력이 있으면서 오후 7시까지 최종 접수를 완료하지 못한 학생만 구제 대상”이라고 밝혔다. 접수를 완료하지 못해 차순위 대학에 접수한 학생도 다시 희망 대학에 지원할 수 있게 된다.오후 6시 일부 대학이 경쟁률을 공개한 뒤 지원한 학생들은 사후 조치를 진행할 것을 검토하고 있다. 교육부 관계자는 “연장 시간(오후 6시 20분~오후 7시)에 경쟁률이 공개된 대학에 신규 접수한 학생들이 있다”면서 “이 학생들이 실제 접수 이력이 있었는지 여부를 분석하고 있다”고 말했다.최교진 교육부 장관은 이날 대정부 질문에서 “예기치 않은 불미스러운 사고가 생긴 만큼 (원서접수 시스템을 직접 관리하는 방안을) 적극 검토하겠다”고 말했다. 이어 “﻿대교협도 함께 참여하는 대책반을 만들어 수험생이 불이익을 당하지 않는 방안을 찾아 면밀히 대응하겠다”고 설명했다.대입 원서접수 시스템의 공공화를 재논의해야 한다는 주장도 나온다. 대입 원서접수는 1990년대 후반부터 민간 대행업체가 본격적으로 맡기 시작했고, 2009년부터 유웨이어플라이와 진학어플라이 두 업체 중심으로 접수가 이뤄졌다. 2005년에도 대입 정시모집 원서접수 마감일에 유웨이 등 대행업체의 서버가 마비되는 사고가 발생한 바 있다. 정부는 2013년 공공 영역에서 원서접수 시스템을 구축하는 방안을 추진했지만, 민간업체의 가처분 신청이 법원에서 받아들여진 뒤 공통원서접수 시스템과 민간 대행업체 시스템을 결합하는 현행 방식으로 전환됐다. 하지만 여전히 교육부가 대행업체의 서버 용량이나 장애 대응 능력 등을 직접 관리·감독할 순 없는 구조다.대교협과 유웨이는 이날 입장문을 내고 공식 사과했다. 이기정 대교협 회장은 “어떠한 수험생도 부당한 불이익을 받는 일이 없도록 하는 것을 최우선으로 하겠다”면서 “교육부와 긴밀히 협의해 원서접수 체계 전반을 개선하겠다”고 밝혔다. 성윤석 유웨이 대표이사는 “재발 방지를 위한 최선의 노력을 다하겠다”면서 고개를 숙였다.