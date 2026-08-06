한국임업진흥원, ‘2026 산림 공공데이터·AI 활용 창업경진대회’ 시상

세줄 요약 한국임업진흥원이 산림청 등과 함께 2026 산림 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 시상식을 열었다. 제품·서비스와 아이디어 기획 부문에서 10개 팀이 우수작으로 선정됐고, 대상 2점과 최우수상 2점, 우수상 6점이 수여됐다. 수상팀에는 창업 지원과 본선 진출 지원이 이어진다. 산림 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 시상식 개최

제품·서비스·아이디어 기획 부문 10개 팀 우수 선정

대상 2점·최우수상 2점·우수상 6점 수여

이미지 확대 ‘2026년 산림 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 시상식’에서 수상자 및 관계자 등이 기념촬영을 하고 있다. 한국임업진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026년 산림 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 시상식’에서 수상자 및 관계자 등이 기념촬영을 하고 있다. 한국임업진흥원 제공

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한국임업진흥원은 지난 5일 산림청, 한국산림복지진흥원, 한국수목원정원관리원, 한국등산·트레킹지원센터와 함께 ‘2026년 산림 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 시상식’을 개최했다고 6일 밝혔다.이번 대회는 산림 공공데이터와 인공지능(AI)을 활용한 창의적인 제품·서비스와 사업 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다. 심사 결과 제품·서비스 개발 부문 5개 팀과 아이디어 기획 부문 5개 팀 등 총 10개 팀이 우수작으로 선정됐다. 시상식에서는 대상 2점, 최우수상 2점, 우수상 6점이 수여됐다.부문별 대상은 제품·서비스 개발 부문에서 AI 기반 생물 식별 및 생태 데이터 수집 서비스를 개발한 ‘퍼미션랩스’와 산불·기상·수질 데이터를 활용해 수질 악화를 예측하는 서비스를 제안한 ‘준영이는 숲요정’이 수상했다.한국임업진흥원장상인 최우수상은 제품·서비스 개발 부문의 ‘B.G.G.’와 아이디어 기획 부문의 ‘온폴로지’가 받았다. B.G.G는 맞춤형 등산 코스 추천 서비스를 개발했고, 온폴로지는 산림경영 의사결정 지원 서비스를 제안했다.한국임업진흥원은 수상팀에 창업 지원 프로그램을 연계하고, 우수팀의 범정부 공공데이터 활용 창업경진대회 본선 참가도 지원할 예정이다.최무열 한국임업진흥원장은 “산림 공공데이터와 AI를 활용한 우수 아이디어의 가능성을 확인했다”며 “창업과 사업화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.