충남 여름철 119신고 ‘38초에 1건’…벌집 제거 76%

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충남 여름철 119신고 ‘38초에 1건’…벌집 제거 76%

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-04 10:05
수정 2026-08-04 10:05
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세줄 요약
  • 8월 119신고 3년간 20만9049건 집계
  • 벌집 제거가 구조 출동의 76.1% 차지
  • 천안·아산에 신고 집중, 대응 강화
3년간 8월 119신고 총 20만 9049건
벌집 제거 76.1%로 가장 많아
천안18%·아산10%, 계절성 대응 강화
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소방대원들이 벌집을 제거하고 있다. 서울신문DB
소방대원들이 벌집을 제거하고 있다. 서울신문DB


충남에서 최근 3년간 여름철 119신고가 38초마다 1건이 접수된 것으로 나타났다.

민원 안내 등 비긴급 신고가 절반을 차지한 가운데 구조 분야에서는 벌집 제거가 전체 출동의 76%를 차지했다.

4일 충남소방본부에 따르면 최근 3년간(2023∼2025년) 8월에 접수된 119신고는 총 20만 9049건으로 집계됐다.

연평균 8월에만 신고 건수는 6만 9683건이다. 하루 평균 2248건, 38초마다 1건의 신고가 접수된 셈이다.

시간대별 신고는 오전 8∼10시, 오후 2∼4시, 오전 10시∼정오 순으로 신고가 많아 경제 활동과 야외 활동이 활발한 시간대에 신고가 집중됐다.

신고 유형별로는 긴급 신고가 49.2%를 차지했고, 무응답·비화재보·민원 안내 등 비긴급 신고가 50.8%다.

구조 분야에서는 벌집 제거가 전체 출동의 76.1%로 가장 많았다. 동물 구조, 생활 안전사고, 교통사고 등이 뒤를 이었다.

지역별로는 천안시와 아산시가 충남 전체 신고의 약 30%를 차지했다. 천안시는 18%로 가장 많았고, 아산시가 10.1%다.

도 소방본부는 인공지능(AI) 기반 신고 접수 체계(플랫폼)를 활용해 신고 분류의 정확성과 긴급 신고 대응 효율을 높이고 집중호우·태풍·폭염 등 여름철 재난에 대비한 상황 관리 체계를 강화할 계획이다.

백승두 소방본부장은 “여름철에는 벌집 제거, 풍수해, 온열질환 등 계절성 신고가 증가하는 만큼 신고 특성을 면밀히 분석해 대응을 강화하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
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