북적이는 공공 계곡…이용 둘러싼 논란

세줄 요약 경기 북부의 한 공공 계곡에서 일부 업소가 식당·찜질방과 연계해 피서객을 받는다. 업주 측은 지자체 관리가 이뤄지고 민원 뒤에는 일반 시민의 이용도 막지 않는다고 한다. 그러나 실제로는 찜질복 착용과 업소 통과가 필요해 자유로운 접근이 어렵고, 둑이 쌓여 물길도 막힌 모습이다. 공공 계곡 일부 업소의 유료 이용 논란

식당·찜질방 연계, 일반 피서객 접근 제한

둑 조성으로 물 흐름 막힌 현장 확인

이미지 확대 2일 경기 북부의 한 계곡에서 피서객들이 이용요금을 내고 찜질복을 착용한 채 계곡을 이용하고 있다. 여름 휴가철을 맞아 계곡 주변 일부 업소에서는 식당·찜질방과 연계해 계곡 이용객을 받고 있다. 업주 측은 지자체의 관리·감독이 이뤄지고 있으며 민원 제기 이후에는 일반 시민들의 계곡 이용을 막지 않고 있다는 입장이다. 다만 실제로는 이용객 대부분이 찜질복을 착용한 채 시설을 이용하고 있고, 계곡으로 내려가기 위해서는 업소를 거쳐야 하는 구조여서 일반 피서객이 자유롭게 계곡을 이용하기는 쉽지 않은 실정이다. 2026.8.2 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 2일 경기 북부의 한 계곡에서 피서객들이 이용요금을 내고 찜질복을 착용한 채 계곡을 이용하고 있다. 여름 휴가철을 맞아 계곡 주변 일부 업소에서는 식당·찜질방과 연계해 계곡 이용객을 받고 있다. 업주 측은 지자체의 관리·감독이 이뤄지고 있으며 민원 제기 이후에는 일반 시민들의 계곡 이용을 막지 않고 있다는 입장이다. 다만 실제로는 이용객 대부분이 찜질복을 착용한 채 시설을 이용하고 있고, 계곡으로 내려가기 위해서는 업소를 거쳐야 하는 구조여서 일반 피서객이 자유롭게 계곡을 이용하기는 쉽지 않은 실정이다. 2026.8.2 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 경기 북부의 한 계곡에서 피서객들이 이용요금을 내고 찜질복을 착용한 채 계곡을 이용하고 있다.여름 휴가철을 맞아 계곡 주변 일부 업소에서는 식당·찜질방과 연계해 계곡 이용객을 받고 있다.업주 측은 지자체의 관리·감독이 이뤄지고 있으며 민원 제기 이후에는 일반 시민들의 계곡 이용을 막지 않고 있다는 입장이다.다만 실제로는 이용객 대부분이 찜질복을 착용한 채 시설을 이용하고 있고, 계곡으로 내려가기 위해서는 업소를 거쳐야 하는 구조여서 일반 피서객이 자유롭게 계곡을 이용하기는 쉽지 않은 실정이다.또 계곡에는 둑이 쌓여 물이 고이면서 아래쪽 하천으로 물이 좀처럼 흘러가지 않는 모습도 확인됐으며, 업주 측은 해당 둑은 이용객들이 자체적으로 쌓은 것이라고 설명했다.