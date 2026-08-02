찜통더위 부산서 온열 질환 60대 병원 이송

세줄 요약 부산에서 찜통더위가 계속되며 온열질환 환자가 잇따르고 있다. 연제구 한 주택에서는 아침부터 움직이지 않던 60대 남성이 이웃 신고로 발견돼 119 구급대가 출동했고, 체온이 38.8도까지 올라 병원으로 옮겨졌다. 부산 찜통더위 지속, 온열질환 이송 사례 증가

연제구 60대 남성, 이웃 신고로 119 출동

체온 38.8도 확인, 현장 처치 뒤 병원 이송

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부산에 찜통더위가 이어지면서 온열질환 증세를 보여 병원으로 이송되는 사례가 잇따르고 있다.2일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오후 6시 57분쯤 연제구 한 주택에서 “앞집 거주자가 일어나지 않는다”는 신고가 119에 접수됐다.60대 남성이 아침부터 별다른 움직임을 보이지 않는 것을 본 이웃집 주민이 신고한 것으로, 119 구급대가 출동해 확인한 결과 이 남성은 체온이 38.8도까지 오른 상태였다. 구급대는 현장 응급처치 후 남성을 병원으로 이송했다.지난달 30일에는 부산 사하구 자택에 있던 20대 남성이 온열질환으로 응급실에 이송됐지만, 치료 중 숨졌다. 이 남성은 기저질환을 앓았던 것으로 확인됐다.지난달 27일에도 수영구 한 거리에서 20대 여성이 20분간 야외 활동을 한 뒤 어지럼증을 호소해 병원으로 이송됐다.질병관리청 온열질환 발생통계에 따르면 지난 5월부터 지난달 31일까지 부산지역에서는 온열질환자가 49명 발생했다.부산은 지난달 29일 낮 최고기온이 38.8도로 1904년 근대 기상관측 이후 최고치를 기록했다. 이후에도 무더위가 이어지고 있다.