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홍천군, 서석면에 파크골프장…내년 초 완공

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-08-02 10:23
수정 2026-08-02 10:23
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세줄 요약
  • 서석면 하군두리 18홀 파크골프장 조성
  • 내년 1월 완공 목표, 동부권 생활체육 확충
  • 태학리 36홀·광원2리 개장 등 연속 추진
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강원 홍천군청 전경. 홍천군 제공
강원 홍천군청 전경. 홍천군 제공


강원 홍천군은 서석면 하군두리에 파크골프장을 조성한다고 2일 밝혔다.

내년 1월 완공되는 파크골프장은 2만1431㎡ 부지에 18홀 규모로 만들어진다. 파크골프장이 지어지면 동부권 주민들의 여가 활동 폭이 넓어지고, 지역 경제도 활성화할 것으로 기대된다.

군은 홍천읍 태학리에도 36홀 규모의 파크골프장을 조성하고 있다. 지난 9월 도의 지방재정투자심사를 통과해 이르면 9월 착공할 것으로 보인다.

앞서 2024년 말에는 내면 광원2리 파크골프장이 문을 열었다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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신영재 군수는 “군민 누구나 생활권 가까이에서 체육 활동을 즐길 수 있도록 지역별 균형 있는 체육 인프라 확충에 힘쓰겠다”고 말했다.
홍천 김정호 기자
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