홍천군, 서석면에 파크골프장…내년 초 완공

세줄 요약 홍천군이 서석면 하군두리에 2만1431㎡ 규모 18홀 파크골프장을 조성해 내년 1월 완공할 예정이다. 동부권 주민들의 생활체육 공간이 넓어지고, 지역 경제에도 도움이 될 것으로 기대된다. 태학리 36홀 사업도 추진 중이다. 서석면 하군두리 18홀 파크골프장 조성

내년 1월 완공 목표, 동부권 생활체육 확충

태학리 36홀·광원2리 개장 등 연속 추진

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강원 홍천군은 서석면 하군두리에 파크골프장을 조성한다고 2일 밝혔다.내년 1월 완공되는 파크골프장은 2만1431㎡ 부지에 18홀 규모로 만들어진다. 파크골프장이 지어지면 동부권 주민들의 여가 활동 폭이 넓어지고, 지역 경제도 활성화할 것으로 기대된다.군은 홍천읍 태학리에도 36홀 규모의 파크골프장을 조성하고 있다. 지난 9월 도의 지방재정투자심사를 통과해 이르면 9월 착공할 것으로 보인다.앞서 2024년 말에는 내면 광원2리 파크골프장이 문을 열었다.신영재 군수는 “군민 누구나 생활권 가까이에서 체육 활동을 즐길 수 있도록 지역별 균형 있는 체육 인프라 확충에 힘쓰겠다”고 말했다.