부산시설공단, 금강공원서 공원자연학교2.0 여름방학 특강 2탄

세줄 요약 부산시설공단이 25일 금강공원에서 ‘공원자연학교 2.0’ 여름방학 특강 2탄을 열었다. 유아 가족은 ‘물요정 깨우기’, 초등학생 가족은 ‘식물 생존 전략’에 참여하며 계절 생태를 배우고, 공원 속 자연을 직접 관찰하며 생태 감수성을 키우게 했다. 금강공원 여름방학 생태특강 2탄 개최

유아·초등 가족 대상 체험형 프로그램 운영

자연 관찰로 생태 감수성 향상 계획

이미지 확대 부산시설공단, 금강공원 여름방학 특강 1탄 ‘워터가든 미션’ 닫기 이미지 확대 보기 부산시설공단, 금강공원 여름방학 특강 1탄 ‘워터가든 미션’

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부산시설공단은 25일 금강공원에서 ‘공원자연학교 2.0’ 여름방학 특강 2탄을 개최한다.특강은 유아 가족을 대상으로 한 ‘물요정 깨우기’와 초등학생 가족 대상 ‘식물 생존 전략’ 프로그램으로 운영된다.참가자는 계절 생태를 주제로 한 체험활동을 통해 자연의 소중함과 생태계 원리를 쉽고 재미있게 배울 수 있다.공단은 참가자들이 공원 속 자연을 직접 관찰하고 체험하며 생태 감수성을 키울 수 있도록 참여형 교육을 운영할 계획이다.이성림 공단 이사장은 “여름방학을 맞아 도심 속 공원에서 자연을 배우고 함께 추억을 쌓을 수 있도록 다양한 생태체험 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 공원자연학교를 통해 자연과 더욱 가까워질 수 있는 교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.한편, 공단은 지난 11일 금강공원에서 생태체험 전문강사와 함께 여름철 생태계의 특징과 생태계에서 물이 갖는 역할을 배우는 여름방학 특강 1탄 ‘워터가든 미션’을 진행했다.