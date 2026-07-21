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서울 압구정 한양아파트서 화재…인명 피해 없어

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-07-21 11:22
수정 2026-07-21 12:34
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세줄 요약
  • 압구정 한양아파트 한 세대 화재 발생
  • 주민 20여명 신속 대피, 인명 피해 없음
  • 소방 진화 완료 후 원인·피해 조사 예정
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서울 강남구 압구정동 한양아파트 전경. 강남구청 홈페이지
서울 강남구 압구정동 한양아파트 전경. 강남구청 홈페이지


21일 오전 10시 27분쯤 서울 강남구 압구정동 한양아파트의 한 세대에서 불이 나 소방 당국이 진화에 나섰다.

소방 당국 등에 따르면 불이 나자 건물 안에 있던 주민 20여명이 신속히 대피했으며 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방 당국은 인력과 장비를 투입해 진화 작업을 벌인 끝에 오전 11시쯤 큰 불길을 잡는 데 성공한 것으로 전해졌다.

화재 여파로 아파트 단지 주변 도로에서는 한동안 교통 혼잡이 이어졌다.

소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
김성은 기자
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