충남 무더위 온열질환 발생 잇따라, 오후 3시 ‘주의’

세줄 요약 충남에서 무더위가 본격화되며 온열질환 환자가 잇따르고 있다. 올해 도내 출동은 56건이었고, 열탈진이 가장 많았다. 환자 67.9%가 61세 이상이었고, 오후 3시~6시 야외 작업 현장에 집중됐다. 소방본부는 119 대응과 예방수칙 준수를 강조했다. 충남 온열질환 56건 발생, 열탈진 최다

61세 이상 고령층 비중 높고 야외 작업 집중

오후 3시~6시 환자 급증, 폭염 대응 강화

이미지 확대 충남소방본부가 무더위로 온열질환 발생 위험이 커짐에 따라 ‘폭염 119구급대’와 ‘구급상황관리센터 응급처치 지도’ 등으로 대응 체계 강화에 나섰다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남소방본부가 무더위로 온열질환 발생 위험이 커짐에 따라 ‘폭염 119구급대’와 ‘구급상황관리센터 응급처치 지도’ 등으로 대응 체계 강화에 나섰다. 도 제공

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무더위가 본격화되면서 충남에서 온열질환 발생이 잇따르고 있다. 환자 대다수가 야외 현장에서 장시간 폭염 노출과 오후 3시 이후 집중됐다.21일 충남소방본부에 따르면 올해 도내 온열질환 추정 환자 출동은 총 56건으로 집계됐다.유형별로는 열탈진이 31명(55.4%)으로 가장 많았고 열경련 14명(25%), 열사병 7명(12.5%), 열실신 4명(7.1%) 등이 뒤를 이었다.전체 절반 이상을 차지한 ‘열탈진’은 더운 환경에서 땀을 많이 흘린 뒤 수분과 염분이 부족해져 생기는 온열질환이다. 장시간 폭염 노출과 수분 부족에 따른 피해다.연령별로는 전체 환자의 38명(67.9%)이 61세 이상으로 집계됐다.발생 장소는 논밭 등 야외 작업 현장이 12건으로 가장 많았고, 도로 등 교통 지역 10건, 주택·집단 거주시설 9건 등의 순이다.시간대별로는 오후 3∼6시 사이가 26건으로 가장 많았다. 오후 12시부터 오후 3시까지가 14건으로 뒤를 이어 전체의 71.4%가 무더운 시간대에 집중됐다.충남소방본부는 비가 그친 뒤 무더위로 온열질환 발생 위험이 커짐에 따라 ‘폭염 119구급대’와 ‘구급상황관리센터 응급처치 지도’ 등 온열질환 대응 체계 강화에 나섰다.도 소방본부는 무더위 피해 예방을 위해 △충분한 수분 섭취 △낮 시간대 야외 활동 자제 △규칙적인 휴식 △통풍이 잘되는 가벼운 옷 착용 등 기본 예방 수칙의 실천을 강조했다.도 소방본부 관계자는 “응급 상황이 발생하거나 대처가 어려우면 지체 없이 119에 신고해 구급상황관리센터의 전문적 안내를 받길 바란다”고 당부했다.