위성곤 지사 “427만평 부지 확보 어려워”… 제2우주센터 공모 불참 가능성

대규모 부지 확보·주민 수용성 문제 변수로 부상

반경 3㎞ 주민 이주·재산권 제한 부담에 신중론

대정지역 주민 의견 청취 뒤… 참여여부 최종 결정

해상발사·우주데이터 산업 육성 정부에 제안 가능성도

이미지 확대 제주도가 정부의 제2우주센터 건립 후보지 공모 참여를 놓고 막판까지 고심하고 있다. 사진은 건립 후보지로 떠오르는 알뜨르비행장 안내판. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주도가 정부의 제2우주센터 건립 후보지 공모 참여를 놓고 막판까지 고심하고 있다. 사진은 건립 후보지로 떠오르는 알뜨르비행장 안내판. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주도가 정부의 제2우주센터 후보지 공모 참여를 막판까지 저울질했다. 위성곤 지사는 발사시설에 필요한 427만평 부지 확보가 현실적으로 어렵고, 반경 3㎞ 민간시설 제한도 큰 부담이라고 밝혔다. 도는 해상 발사시험과 우주데이터 산업 육성으로 방향을 틀 가능성도 검토했다. 제2우주센터 공모 참여 여부 막판 검토

427만평 부지와 주민 수용성 부담 부각

해상 발사시험·우주데이터 산업 대안 제시

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제주도가 정부의 제2우주센터 건립 후보지 공모() 참여 여부를 놓고 막판까지 신중한 입장을 보이고 있다.공모 조건에 따른 대규모 부지 확보와 주민 수용성 문제가 변수로 부상하면서 공모에 나서지 않을 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 대신 제주의 강점을 살린 해상 발사시험과 우주데이터 산업 육성에 무게를 두는 방향으로 전략을 선회할 수도 있다.위성곤 제주도지사는 13일 제주도청 기자실을 찾아 “제2우주센터 발사시설에 필요한 조건이 427만평이라면 실제로는 (공모 신청이) 어렵지 않겠느냐고 생각한다”고 밝혔다.427만평은 약 1412만㎡ 규모다. 그동안 후보지로 거론돼 온 서귀포시 대정읍 알뜨르비행장 부지(약 60만평)의 7배가 넘는 면적이다.위 지사는 특히 공모 기준상 발사시설 주변 반경 3㎞ 이내에 민간시설이 없어야 한다는 점을 가장 큰 부담으로 꼽았다.그는 “모슬포항은 물론 상모1·2·3리와 하모리 일부까지 포함된다”며 “제2우주센터가 제주에 가져올 산업적 이익과 주민들이 감당해야 할 재산권 제약, 이주 가능성, 지역 갈등 등 사회적 비용을 함께 비교해 판단해야 한다”고 말했다.이어 “대정지역 주민 의견을 청취하도록 했다”며 “아직 공모 참여 여부를 최종 결정한 것은 아니다”라고 덧붙였다.제주도는 대규모 육상 발사장을 유치하는 대신 기존에 추진해 온 해상 발사시험을 확대하는 방안을 정부에 제안할 계획이다.위 지사는 “소형 인공위성은 앞으로 한 번에 여러 기를 동시에 발사하거나 반복적으로 발사하는 방식으로 시장이 확대될 것”이라며 “제주 해상을 활용한 발사시험과 소형위성 발사 산업의 가능성이 충분하다”고 강조했다.제주도는 해상 발사시험을 비롯해 소형위성 발사, 위성 제작·관제, 위성데이터 활용 산업을 연계한 ‘제주형 우주산업 모델’을 마련해 정부와 협의할 방침이다.정부는 제2우주센터를 2030년대 중·후반 본격화될 재사용 발사체 시대에 대비하기 위한 국가 핵심 인프라로 추진하고 있다.우주항공청은 지난달 22일부터 오는 8월 6일까지 전국 지방자치단체를 대상으로 후보지를 공모하고 있으며, 심사를 거쳐 10월 최종 후보지를 선정할 예정이다.당초 제주는 남측 해상을 활용한 넓은 안전구역 확보와 우수한 발사각, 온화한 기후를 강점으로 유력 후보지로 꼽혀 왔다. 서귀포 하원테크노캠퍼스의 한화 제주우주센터와 제주시 한림읍 컨텍 아시안 스페이스 파크(ASP) 등 민간 우주산업 기반도 빠르게 구축되고 있다.그러나 공모 기준에 따른 광범위한 안전구역 확보가 현실적인 난제로 떠오르면서 도는 대규모 육상 우주센터 유치보다 기존 인프라를 활용한 해상 발사와 우주데이터 산업 육성에 정책의 무게중심을 옮기는 분위기다.