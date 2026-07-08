30대 유부녀가 40대 유부남 2명과 근무시간에 부적절한 관계… 3명 모두 경찰 ‘충격 불륜’

세줄 요약 대구의 한 지구대에서 여성 경찰관이 동료 남성 경찰관 2명과 근무 시간에 부적절한 관계를 맺고, 청소원에게 흔적 제거를 부탁한 정황까지 드러났다. 감찰 결과 세 사람 모두 징계를 받았고, 경찰 조직 안팎에 큰 충격을 줬다. 근무시간 중 부적절한 관계 적발

청소원에 흔적 제거 부탁 정황

감찰 후 세 경찰관 징계 처분

이미지 확대 대구경찰청 깃발. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 대구경찰청 깃발. 서울신문DB

대구의 한 지구대(파출소)에서 한 여성 경찰관이 동료 남성 경찰관 2명과 근무 시간 중 부적절한 관계를 맺은 충격적인 불륜 사건이 벌어진 사실이 전해졌다.

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7일 뉴스1 보도에 따르면 대구경찰청은 최근 감찰을 통해 해당 지구대에서 근무하는 A(여·30대) 경사와 상간남인 B(40대) 경감, C(40대) 경장의 비위 사실을 확인하고 징계 처분을 내렸다.A 경사는 지난해 11월부터 같은 지구대 소속 B 경감과 교대·휴게 시간을 맞추거나 근무지를 이탈하면서 지구대 휴게실과 회의실 또는 차량 등에서 밀회를 즐겼다.이들은 이 과정에서 청소원에게 비용을 주고 지구대 내 침구류에 남은 흔적을 없애달라며 뒤처리를 부탁하는 등 증거 인멸을 시도한 정황도 드러났다.이같은 불륜 행각은 지난 2월 A 경사의 남편이 비밀 채팅방을 발견하면서 발각됐다.조사 결과 A 경사는 최초 불륜 상대인 B 경감과의 관계가 소원해지자 지난 1월부터는 같은 지구대의 또 다른 동료인 C 경장과 새로 관계를 맺은 ‘환승 외도’ 상태였던 것으로 알려졌다.피해자인 A 경사의 남편과 상간남 중 한 명의 배우자도 모두 현직 경찰관으로 알려져, 경찰 조직 내부에서 큰 파장이 일었다.감찰을 거친 징계 처분 결과 A 경사와 B 경감은 각각 정직 3개월과 2개월, C 경장은 견책 수준의 징계를 받은 것으로 전해졌다.