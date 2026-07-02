‘대프리카’서 치맥 어때… EDM 물놀이는 덤

대구치맥페스티벌

이미지 확대 대구 두류공원에서 지난해 7월 열린 대구치맥페스티벌 개막식. 작은 사진은 치맥을 즐기는 외국인 관광객.

대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 두류공원에서 지난해 7월 열린 대구치맥페스티벌 개막식. 작은 사진은 치맥을 즐기는 외국인 관광객.

대구시 제공

세줄 요약 2026 대구치맥페스티벌이 두류공원 일대에서 5일까지 열린다. 예비 글로벌 축제로 선정돼 80여 개 업체가 250여 개 부스를 운영한다. 물놀이와 EDM, 치맥을 결합한 ‘워터피아’와 떼창 클럽, K-치맥 거리, 실내형 공간까지 다채롭게 꾸민다. 대구치맥페스티벌 두류공원서 5일까지 개최

물놀이·EDM·치맥 결합한 체험형 구성

치맥런·청년 콘텐츠로 축제 확장

2026-07-02 16면

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치킨과 맥주의 만남. 무더위를 날려줄 국내 대표 여름 축제 2026 대구치맥페스티벌이 오는 5일까지 열린다.대구 두류공원 일대에서 ‘가자! 글로벌 치맥의 성지! 2026 치맥페의 맛있는 이륙!’이라는 콘셉트로 열린 이번 축제는 문화체육관광부의 예비 글로벌 축제에 선정됐으며 80여 개 업체에서 250여 개 부스를 운영한다. 올해 축제는 2·28 자유광장과 2·28 기념탑 주차장, 두류공원 로드, 코오롱 야외음악당 등 4개 권역에서 각기 다른 콘셉트로 운영된다. 축제장 입구에는 공항 입국장을 형상화한 ‘치맥26 게이트’도 설치됐다.메인 행사장인 2·28 자유광장은 ‘대프리카 워터피아’를 주제로 꾸며진다. 물놀이와 EDM(전자댄스음악) 공연, 치맥 콘텐츠를 결합한 체험형 공간으로 조성되며 360도 원형 무대를 중심으로 관람객과 공연이 어우러지는 구조를 선보인다. 2·28 기념탑 주차장에서는 ‘치맥떼창 클럽’이 열린다. 두류공원 로드 일대에는 치맥과 한류 문화가 어우러지는 ‘K-치맥 컬처 스트리트’가 조성됐다. 야외음악당은 비가 와도 축제를 즐길 수 있는 실내형 공간인 ‘치상낙원 EGG섬’으로 마련됐다.치맥과 러닝을 접목한 ‘제1회 대프리카 치맥런’이 처음 열리기도 했다. 지난달 30일 개최된 이 행사는 두류공원 러닝 코스 2바퀴(5.5㎞)를 달린 뒤 쿨다운 프로그램과 치맥 EDM 파티가 이어졌다. 인기 작가와 협업해 치킨 피규어 키링을 제작하는 등 청년층을 겨냥한 콘텐츠도 강화됐다.김종식 시 농산유통과장은 “세계인이 함께 어울리는 글로벌 축제로 성장할 수 있도록 축제의 품격과 콘텐츠 경쟁력을 지속해서 높여 나가겠다”고 말했다.