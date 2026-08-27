신성통상 지오지아, 주우재 26FW 캠페인 ‘더 젠틀 밸런스’ 공개

비즈니스 캐주얼 비중 47%로 확대

‘출근·일상 넘나드는 스타일’ 선보여

이미지 확대 신성통상 지오지아 2026 FW 캠페인 ‘더 젠틀 밸런스(THE GENTLE BALANCE)’. 신성통상 제공 닫기 이미지 확대 보기 신성통상 지오지아 2026 FW 캠페인 ‘더 젠틀 밸런스(THE GENTLE BALANCE)’. 신성통상 제공

세줄 요약 신성통상 지오지아가 앰버서더 주우재와 2026 FW 캠페인 ‘더 젠틀 밸런스’를 공개했다. 비즈니스 캐주얼 비중을 크게 늘리고 재킷·셔츠·팬츠를 자유롭게 조합해 상황에 맞는 스타일을 제안했다. 주우재는 뮤지엄 큐레이터 콘셉트로 등장해 출근부터 일상까지 균형 잡힌 룩을 보여줬다. 주우재와 2026 FW 캠페인 공개

비즈니스 캐주얼 비중 확대

뮤지엄 큐레이터 콘셉트 연출

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신성통상의 어반 라이프스타일 브랜드 지오지아(ZIOZIA)가 앰버서더 주우재와 함께한 2026 FW 캠페인 ‘더 젠틀 밸런스’(THE GENTLE BALANCE)를 27일 공개했다.이번 시즌은 상황에 따라 다양한 방식으로 활용할 수 있는 비즈니스 캐주얼 스타일을 전면에 내세운다. 화보 속 비즈니스 캐주얼 착장 비중을 지난 SS 시즌 13%에서 47%로 확대했다. 정장 한 벌을 중심으로 스타일을 완성하기보다 재킷, 셔츠, 팬츠, 아우터 등 개별 아이템을 폭넓게 구성해 일정과 상황에 따라 자유롭게 조합할 수 있도록 했다. 여기에 와이드 실루엣을 반영한 신규 슬랙스도 라인업에 새롭게 추가했다. 격식과 편안함의 경계가 옅어지면서, 남성들의 옷차림도 정해진 스타일을 따르기보다 자신의 일정과 상황에 맞춰 분위기와 격식의 정도를 유연하게 조절하는 트렌드를 반영했다.이번 시즌 스타일링은 ‘뮤지엄 큐레이터’라는 콘셉트로 풀어냈다. 주우재는 작품 속 주인공이 아닌 ‘더 젠틀 밸런스’의 스타일을 소개하는 큐레이터로 등장해, 지오지아의 다양한 아이템을 자신의 기준으로 선택하고 조합하며 정장부터 캐주얼까지 폭넓은 스타일을 보여준다. 출근부터 일상까지 상황에 따라 달라지는 스타일을 하나의 흐름으로 담아내며, 지오지아식 ‘균형’을 표현했다. 메인 광고 필름에서는 직접 내레이션을 맡아 전시 도슨트처럼 스타일을 설명하는 연출을 더했다.주력 제품은 ‘블루 스웨이드 트러커’와 ‘뉴 와이드’ 핏의 헤링본 와이드 슬랙스다. ‘블루 스웨이드 트러커’는 부드러운 촉감과 고급스러운 질감을 갖추면서도 물과 오염에 강한 스웨이드 소재를 적용해 스타일과 실용성을 겸비한 재킷이다. ‘뉴 와이드’ 핏의 헤링본 와이드 슬랙스는 기존 와이드 핏의 스트레이트한 느낌과 달리, 여유로운 앞 밑위 길이와 허리 원턱 디테일을 적용해 적당한 볼륨감이 느껴지는 벌룬 팬츠 타입의 실루엣을 구현했다. 클래식한 헤링본과 은은한 변형 헤링본 패턴을 더해 다양한 상의와 자연스럽게 어우러진다.신성통상 지오지아 관계자는 “주우재는 자신만의 패션 감각과 기준으로 일과 일상에 어울리는 스타일을 자연스럽게 풀어내며 2040 직장인 남성들의 공감을 얻고 있다”며 “이번 캠페인에서는 이러한 주우재의 스타일 해석력을 ‘뮤지엄 큐레이터’라는 콘셉트로 풀어내, 다양한 아이템을 직접 선택하고 조합하며 상황에 맞는 스타일을 보여주고자 했다”고 말했다. 지오지아의 FW 컬렉션은 전국 오프라인 매장과 자사 온라인 스토어 굿웨어몰 등에서 만나볼 수 있다.