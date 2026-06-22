금융 파트너십 넘어 ‘상생’으로… 한국씨티은행 ‘동화책 낭독’ 봉사

이미지 확대 한국씨티은행은 ‘씨티 글로벌 지역사회 공헌의 날’을 맞아 국내 주요 기업 고객의 임직원 및 그 자녀들과 함께 ‘목소리 기부 동화책 낭독’ 봉사활동을 진행했다. 활동에 앞서 황재원 전무(맨 뒷줄 왼쪽에서 두 번째)와 참석 임직원 및 가족들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국씨티은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국씨티은행은 ‘씨티 글로벌 지역사회 공헌의 날’을 맞아 국내 주요 기업 고객의 임직원 및 그 자녀들과 함께 ‘목소리 기부 동화책 낭독’ 봉사활동을 진행했다. 활동에 앞서 황재원 전무(맨 뒷줄 왼쪽에서 두 번째)와 참석 임직원 및 가족들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국씨티은행 제공

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한국씨티은행이 ‘씨티 글로벌 지역사회 공헌의 날’을 맞아 기업 고객 임직원 및 가족들과 함께 뜻깊은 ‘목소리 기부 동화책 낭독’ 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.단순한 금융 파트너십을 넘어 지역사회에 기여하는 지속가능한 사회공헌 모델을 제시하기 위해 마련된 이번 행사에는 온라인게임, K패션, 디지털플랫폼, 생활가전, AI로보틱스 등 각 산업을 대표하는 국내 주요 기업 임직원과 자녀들이 대거 참여했다.참여자들은 전문 성우에게 보이스 트레이닝을 받은 뒤 동화 속 다양한 등장인물들을 직접 연기하며 총 8권의 오디오 동화책을 완성했다. 이날 제작된 오디오 북은 다문화 교육 소셜벤처기업에 기증돼 다문화 가정 아이들을 위한 정서적 위로와 교육 콘텐츠로 활용될 예정이다.한국씨티은행 관계자는 “각 분야에서 활발히 활동하는 기업 고객들과 함께 지역사회를 위해 뜻을 모을 수 있어 의미 있었다”며 “앞으로도 기업 고객과 함께하는 공동 사회공헌 활동을 통해 금융을 넘어 지역사회와 함께 성장하는 은행의 역할을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.