경북 경주시, 동궁과 월지 수질 개선 나서…“체계적 수질 개선”

세줄 요약 경주시가 신라 대표 유적 동궁과 월지의 경관과 수질을 개선하기 위해 11월까지 수초 제거와 정기 검사를 진행한다. 1만3000㎡ 대상에 2억원을 투입하고, 수초가 번식하는 7~8월에는 작업을 더 자주 실시한다. 동궁과 월지 경관 개선 사업 추진

수초 제거와 정기 수질 검사 병행

악취·녹조 예방과 생태 관리 강화

이미지 확대 작업자들이 경북 경주시 대표 신라 유적지인 동궁과 월지 내 연못 내 수초를 제거하고 있다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 작업자들이 경북 경주시 대표 신라 유적지인 동궁과 월지 내 연못 내 수초를 제거하고 있다. 경주시 제공

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경북 경주시가 신라 대표 유적지인 동궁과 월지 경관 개선에 나선다.시는 동궁과 월지의 경관 관리와 수질 개선을 위해 수초 제거와 정기 수질 검사를 추진한다고 22일 밝혔다.오는 11월까지 진행되는 개선 사업 대상 면적은 1만 3000㎡ 규모로, 2억원을 투입해 연간 10회에 걸쳐 수초 제거 작업을 진행한다. 특히 수초 번식이 집중되는 7~8월에는 월 2회 작업을 실시한다.동궁과 월지는 신라 왕궁의 별궁과 연못 유적으로, 최근 수초 번식으로 경관 저해 민원이 이어지고 있다.수질 관리를 위해 12월까지 수질 검사도 실시한다. 유입구와 유출구, 중간 지점을 중심으로 수질 상태를 점검해 변화 추이를 분석하고 관리 방안을 마련할 예정이다.시는 수초 정비와 수질 관리를 통해 경관과 생태 환경을 개선하고, 악취와 녹조 발생을 예방할 수 있을 것으로 기대하고 있다.주낙영 경주시장은 “동궁과 월지는 신라 왕경의 역사와 문화를 대표하는 소중한 문화유산”이라며 “체계적인 수질 관리와 수초 정비를 통해 시민과 관광객 모두가 쾌적하게 즐길 수 있는 역사 문화 공간으로 가꿔 나가겠다”고 말했다.