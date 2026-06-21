부산서 70대가 몰던 승용차 인도 덮쳐…딸과 함께 있던 여성 등 2명 사망

세줄 요약 부산 남구 대연동 도로에서 70대가 몰던 승용차가 인도로 돌진해 보행자 2명을 들이받고 지하철 환풍구를 충돌했다. 40대 여성과 70대 여성이 숨졌고, 10대와 20대 여성 2명도 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 부산 대연동 인도 돌진 사고 발생

40대·70대 여성 2명 사망 확인

10대·20대 여성 2명 부상 이송

이미지 확대 21일 오후 1시쯤 부산 남구 대연동 한 도로에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 인도 위 보행자를 충격한 뒤 지하철 환풍구 구조물을 들이받고 멈추어 서 있다. 이 사고로 보행자 2명이 사망했으며, 2명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다. 부산소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 21일 오후 1시쯤 부산 남구 대연동 한 도로에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 인도 위 보행자를 충격한 뒤 지하철 환풍구 구조물을 들이받고 멈추어 서 있다. 이 사고로 보행자 2명이 사망했으며, 2명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다. 부산소방재난본부 제공

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부산에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 인도에 있던 보행자를 치어 자녀와 함께 있던 40대 여성 등 2명이 숨지고, 2명이 다쳤다.21일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오후 1시 8분쯤 부산 남구 대연동 한 도로에서 A씨가 몰던 승용차가 인도를 걷던 보행자 2명을 들이받은 뒤 지하철 환풍구 구조물을 들이받고 멈췄다.이 사고로 차에 치인 40대 여성이 현장에서 숨졌다. 70대 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐지만, 결국 숨을 거뒀다.승용차에 직접 부딪히지 않은 10대 여성 1명과 20대 여성 1명도 각각 다리와 머리를 다쳐 병원으로 이송됐다. 10대 여성은 숨진 40대 여성과 모녀 관계다.운전자 A씨는 발목에 찰과상을 입어 병원으로 옮겨졌는데, 검사 도중 하복부 출혈이 발생해 상급병원으로 이송됐다.이 사고 직후 승용차 보닛에서 불이 나 출동한 119 소방대가 진화하기도 했다.A씨는 사고 직후 “브레이크가 말을 듣지 않았다”고 말한 것으로 알려졌다.경찰은 내리막을 내려오던 승용차가 인도로 돌진한 것으로 보고 목격자 진술과 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.