‘강남 전세’ 홍익표 정무수석 61억…이정렬 검사장 88억원 현직 재산 최고

4월 고위공직자 수시 재산공개… 상위 1~3위 모두 검사

이미지 확대 브리핑룸 들어서는 홍익표 정무수석 홍익표 정무수석이 지난 2월 12일 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 오찬이 취소되자 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 브리핑룸 들어서는 홍익표 정무수석 홍익표 정무수석이 지난 2월 12일 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 오찬이 취소되자 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이정렬 전주지검 검사장이 4월 고위공직자 수시 재산공개에서 현직 공무원 가운데 가장 많은 88억원의 재산을 신고했다. 이번 공개에서 상위 1~3위는 모두 검사가 차지했다. 홍익표 청와대 정무수석은 서울 강북에 자가 아파트, 강남에 아파트 전세권 등 61억원 상당의 재산을 신고했다.정부공직자윤리위원회는 24일 홍 정무수석을 비롯해 올해 1월 2일부터 2월 1일까지 취임·승진·퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 92명의 재산을 공개했다.재산 1위에 오른 이 검사장은 서울 서초구 반포동 아파트와 서초동 오피스텔 등 건물 23억 3100만원, 서초동과 원지동에 44억 6000만원의 토지, 20억원 규모 예금 등 총 87억 7300만원을 신고했다.조아라 대구고검 차장검사가 20억 3300만원짜리 서초구 방배동 아파트와 44억 7900만원 상당의 예금, 증권 5억 1000만원 등 70억 9500만원을 신고해 뒤를 이었다.안성희 대검찰청 공판송무부장은 재산 상위 3위로 다주택자였다. 배우자 명의 화성시·성남시 아파트 3채와 본인 명의 강남구 대치동 아파트 전세권 등 48억 9500만원 상당의 부동산과 채권 24억 500만원, 예금 9억 4700만원 등 66억 4200만원을 신고했다.홍 정무수석은 부부 공동명의 성동구 아파트(9억 5800만원)와 강남 지역 아파트·오피스텔 등 전세권 3개를 신고했다. 서초구 방배동 아파트 전세권(14억원), 경기 안양시 아파트 전세권(3억 6800만원) 등 총 건물 신고액은 29억 3000만원이다. 자가인 성동구 아파트의 9억원 임대보증금을 포함해 건물·사인간 채무 10억 3800만원도 신고했다. 배우자 소유 비상장 주식인 ㈜예인건축연구소 1만주(33억 2300만원)과 예금 7억 5300만원 등 60억 7800만원을 보유했다.이밖에 최승필 감사원 감사위원이 서초구 잠원동 아파트와 서초동 오피스텔 등 건물 18억 9900만원, 예금 6억 9400만원 등 30억 9400만원을 신고했다. 박창근 국토안전관리원장은 강남구 대치동 아파트와 서초구 우면동 전세권 등 25억 700만원의 건물과 7억 7900만원 상당 증권 등 41억 1200만원을 신고했다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 세종시 고운동 아파트 등 12억 4700만원을 신고했다.퇴직자 중에는 이미현 전 감사원 감사위원의 재산이 가장 많았다.이 전 감사위원은 여의도구 여의도동 아파트 등 건물 32억 5600만원, 서울 구로구 등 토지 50억 1600만원 등 지난 신고보다 7억 600만원 증가한 104억 6400만원을 신고했다. 증가분은 대부분 토지 상속지분 확정 및 건물 평가액 증가, 급여 저축 등에 따른 것이었다. 이어 김병욱 전 청와대 정무비서관이 6억 800만원 감소한 75억 5800만원을, 윤상흠 전 한국디자인진흥원 원장이 지난 신고보다 소폭 감소한 66억 7900만원을 보유했다고 신고했다.