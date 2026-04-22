[포토] 화사한 겹벚꽃

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[포토] 화사한 겹벚꽃

입력 2026-04-22 17:16
수정 2026-04-22 17:16
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목요일인 23일은 전국이 대체로 흐리겠으며 수도권과 강원도는 구름이 많겠다.

남부 지역을 중심으로 전날부터 비가 이어지는 곳이 있겠다.

22일부터 이틀간 예상 강수량은 제주도(북부 제외) 30∼80㎜, 제주도 북부 10∼40㎜, 광주·전남, 부산·경남 남해안 5∼20㎜, 울산·경남 내륙 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 6∼12도, 낮 최고기온은 14∼23도로 예보됐다.

중부 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 오전까지 수도권과 강원권, 충청권, 전북에서 미세먼지(PM-10)가 ‘나쁨’ 수준이겠고 초미세먼지(PM-2.5)도 오전까지 경기 남부와 충남에서 ‘나쁨’으로 예상된다.

잔류 황사와 국외 미세먼지 유입으로 오전까지는 대기질이 나쁘겠으나, 오후부터 동풍 기류가 유입되며 미세먼지 농도가 낮아지겠다.
온라인뉴스부
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