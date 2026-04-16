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그늘 밑은 이미 만석

낮 최고기온이 27도까지 오른 15일 서울 광화문역 사거리에서 횡단보도를 건너려는 시민들이 그늘막 아래 모여 신호를 기다리고 있다. 16일 전국 낮 최고기온은 영상 14~28도로 평년보다 높은 기온의 날씨가 계속될 전망이다. 17일은 남부지방을 중심으로 비가 내리며 평년보다 낮은 기온을 보이겠다.

연합뉴스