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옥천군 직장으로 찾아가 건강검진 해준다

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-04-10 09:42
수정 2026-04-10 09:42
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옥천군청.
옥천군청.


옥천군은 올해 신규 사업인 ‘건강한 직장, 행복한 일터 만들기’를 위해 참여 사업장을 상시 모집한다고 10일 밝혔다.

이 사업은 바쁜 업무로 건강관리에 소홀해지기 쉬운 직장인의 만성질환 예방과 건강 증진을 위해 직장으로 찾아가는 원스톱 건강관리 서비스다.

간호사·운동처방사·영양사 등 전문 인력이 사업장을 방문해 혈압·혈당·콜레스테롤 측정, 혈관 건강 및 스트레스 지수 측정, 체성분 검사 등 다양한 건강검진을 실시한다.

검사 결과에 대한 상담을 진행하고 이상 징후 발견자는 보건소 맞춤형 건강관리 서비스와 연결도 해준다.

금연 의지는 있으나 근무 시간 중 보건소 방문이 어려운 흡연자의 금연을 돕기 위해 금연 상담과 금연 보조제도 지원한다.

참여 대상은 옥천지역 내 근로자 30명 이상 사업장이다.

사업장에서 부담하는 비용은 없다. 방문 날짜는 사업장이 희망하는 날로 정해진다.

참여를 희망하는 사업장은 옥천군보건소 건강관리과 방문보건팀(043-730-2132)으로 문의하면 된다.

군은 올해 15개 사업장을 목표로 잡았는데 현재 3개 사업장이 신청을 마쳤다.

군 보건소 관계자는 “올해는 사업장별로 한 번씩 찾아가 검진을 실시한 뒤 건강관리 서비스로 연계해 주는 방식으로 진행될 예정”이라며 “방문 시 8~10명의 전문 인력이 찾아갈 계획”이라고 설명했다.
옥천 남인우 기자
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