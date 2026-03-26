울산 위기가구 발견 때 ‘선지원-후조사’

울산시, 위기가구 선제적 발굴·신속 지원 통합대응체계 가동

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울산시가 위기가구를 발견하면 먼저 지원한 뒤 조사하는 대응 체계를 도입한다.울산시는 위기가구 선제 발굴 및 신속 지원 통합 대응 체계를 가동한다고 26일 밝혔다.시는 ‘울산형 통합 돌봄 시행 및 위기 가구 발굴·연계 강화 종합 대책’을 수립해 다음 달부터 시행한다.이번 대책은 기존 신청주의 중심 복지 체계를 보완해 행정과 지역사회가 먼저 위기 가구를 찾아내는 발견 중심 체계로 전환하는 데 초점을 맞췄다.우선 경찰, 소방당국, 학교 등이 위기 가구를 발견하면 즉시 읍·면·동에 통보하고, 생계뿐 아니라 정신 건강, 고립, 돌봄 공백, 가족 갈등 등이 있는지 점검한다. 이어 찾아가는 보건복지전담팀이 현장을 방문해 신청 여부와 관계없이 위기 정도를 판단하고, 긴급복지지원이나 통합사례관리로 연계한다.특히 ‘선지원-후조사’ 방식을 도입해 긴급 상황에서는 복잡한 심사 절차에 앞서 우선 지원하고, 이후 적정성을 검증하는 방식으로 개선한다.이와 함께 울산형 이웃돌봄지기 제도도 운영한다. 기존 6000여명의 명예사회복지공무원 중 330명을 이웃돌봄지기로 선발해 위기 가구 조기 발견과 상담, 동행 지원 등의 역할을 맡긴다. 시는 이들에게 상담 기법과 자살 위험 신호 판별법 등을 교육해 전문성을 높일 계획이다.이 밖에도 위기가구 신고 활성화를 위한 24시간 카카오톡 창구 운영, 고위험군 집중 관리 및 정신 건강 지원 강화, 담당 공무원 역량 강화 등을 추진한다. 노인과 장애인이 병원이나 시설이 아닌 기존 거주지에서 의료, 요양, 돌봄 서비스를 받을 수 있는 울산형 통합돌봄도 시행한다.시 관계자는 “경제적 어려움뿐 아니라 고립과 정신 건강 문제가 복합적으로 작용하는 위기가 증가하고 있다”며 “행정과 지역사회가 함께 위기를 조기에 발견해 단 한 가구도 놓치지 않는 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다.