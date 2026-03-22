흉기들고 경찰관 위협한 30대 남성…테이저건 맞고 체포

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경기 시흥시의 한 오피스텔에서 흉기를 들고 경찰관들을 위협한 30대 남성이 경찰에 쏜 테이저건을 맞고 검거됐다.시흥경찰서는 흉기를 들고 체포에 불응한 30대 남성 A씨를 특수공무집행 방해 혐의로 체포했다고 22일 밝혔다.A씨는 전날 오후 10시 30분쯤 시흥 배곧동의 한 오피스텔에서 “실탄을 쏴서 나를 죽여달라”고 스스로 경찰에 신고한 뒤 출동한 경찰관들에게 흉기를 들고 맞선 혐의를 받고 있다.경찰관들은 A씨가 흉기를 내려놓으라는 지시를 따르지 않고 저항하자 테이저건을 쏴 제압했다. A씨 체포 과정에서 경찰관들은 다치지 않은 것으로 파악됐다.경찰은 A씨에게 정신과 치료가 필요하다고 보고 그를 입원 조치할 방침이다.