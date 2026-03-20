후사경(사이드미러) 안 접힌 차만 노렸다…차량 털이 40대 구속

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구 강북경찰서는 사이드미러가 안 접힌 차량만 골라 턴 혐의(절도)로 A(40대)씨를 구속 송치했다고 20일 밝혔다.A씨는 지난해 12월부터 3개월가량 심야에 대구 북구 등 지역 일대를 돌아다니며 사이드미러가 접히지 않은 차량을 골라 내부 금품을 턴 혐의를 받는다.A씨는 사이드미러가 접히지 않은 차량은 보통 문이 잠기지 않았다는 점을 이용해 이러한 수법으로 총 4회에 걸쳐 142만원 상당의 금품을 훔쳤다.경찰은 피해자 신고를 받고 수사에 착수해 지난 10일 A씨를 강원도 강릉 숙박업소에서 검거했다.A씨는 생활비가 필요해 범행을 저질렀다고 진술했으며 훔친 돈은 모두 사용한 것으로 조사됐다.경찰 관계자는 “주차 시 차량 문이 잠겼는지, 사이드미러가 접혔는지 등을 잘 확인해야 한다”고 말했다.