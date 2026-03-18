영유아·어린이 24시간 돌봄 제공… 울산시립아이돌봄 송정센터 개소

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

영유아·어린이 24시간 돌봄 제공… 울산시립아이돌봄 송정센터 개소

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-18 12:52
수정 2026-03-18 12:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
18일 문을 연 울산시립아이돌봄 송정센터. 울산시 제공
18일 문을 연 울산시립아이돌봄 송정센터. 울산시 제공


울산시립아이돌봄 송정센터가 18일 개소했다.

울산시에 따르면 송정센터는 갑작스러운 돌봄 공백이 발생할 때 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 공공 돌봄 시설이다.

센터는 2024년 7월 남구 신정동에서 처음으로 시립아이돌봄센터를 개소한 데 이어 두 번째 시설이다.

시는 이번 센터 개소로 북구지역까지 공공 돌봄 인프라를 확대해 더 많은 가정이 서비스를 집 가까운 곳에서 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

센터는 오는 4월 29일까지 영아·유아·초등학생을 대상으로 단계별 시범 운영을 한 뒤 같은 달 30일부터 정상 운영한다. 0세부터 12세까지 아동을 대상으로 365일 24시간 긴급·틈새 돌봄 서비스를 제공한다. 시간당 최대 25명까지 이용할 수 있다.



아동 한명당 이용 시간은 1일 4시간이고, 월 최대 48시간으로 제한된다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
송정센터는 울산시에서 몇 번째로 개소한 시립아이돌봄센터인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로