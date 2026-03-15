새 주인 찾은 현대중 군산조선소…지역경제 활성화 기대

에코프라임마린퍼시픽, HD현대중공업 군산조선소 인수

2017년 가동 중단 이후, 대형 선박 건조 기대감 높아져

VLCC 건조하면 5000여명 고용했던 전성기 돌아올 전망

이미지 확대 에코프라임마린퍼시픽이 HD현대중공업과 ‘군산조선소 자산양수도를 위한 합의각서’를 체결했다.김익수 에코프라임마린퍼시픽 부사장(왼쪽)과 최한내 HD현대중공업 기획부문장. 에코프라임마린퍼시픽 제공 닫기 이미지 확대 보기 에코프라임마린퍼시픽이 HD현대중공업과 ‘군산조선소 자산양수도를 위한 합의각서’를 체결했다.김익수 에코프라임마린퍼시픽 부사장(왼쪽)과 최한내 HD현대중공업 기획부문장. 에코프라임마린퍼시픽 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HJ중공업 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 HD현대중공업 군산조선소 인수에 나서면서 전북 군산시의 지역경제가 되살아나는 계기를 맞을 것으로 기대를 모으고 있다. 군산 조선 산업이 한때 5000여명을 고용했던 시절로 재도약해 산업적 파급효과가 극대화 할 것이라는 전망이다.15일 전북특별자치도에 따르면 에코프라임마린퍼시픽과 HD현대중공업이 군산조선소 자산 양수도를 위한 양해각서(MOA)를 체결했다. 이번 합의는 군산조선소 매각을 위한 첫 단계다. 최종 계약은 양 사의 실사를 거쳐 진행된다. 매각 금액은 7000억~1조원으로 추정된다.군산조선소는 HD현대중공업이 2010년 전북 군산국가산업단지 내 약 180만㎡ 용지에 건립했다. 그러나 세계 조선업 침체여파로 2017년 7월 가동이 중단됐다. 2022년 10월부터 선박 블록을 생산하고 있으나 고용인원은 전성기의 5분의 1 수준에 머물고 있다.그러나 군산조선소가 새 주인을 찾으면서 군산 조선업이 옛 영광을 되찾을 것이라는 기대감이 커지고 있다.특히, 군산조선소는 세계 굴지의 규모의 설비를 갖춘 조선소로 VLCC 등 대형 선박 건조 핵심기지로 재탄생할 것으로 전망된다. 실제로 군산조선소는 길이 약 700m에 달하는 대형 도크와 18만t급 벌크선을 연간 약 12척 건조할 수 있는 생산 능력을 갖추고 있다.조선소 경쟁력 핵심 지표인 크레인과 안벽 규모도 국내 최고 수준이다. 최대 인양 능력 1650t급 골리앗 크레인과 총 1.4㎞ 길이의 안벽을 확보해 대형 선박 건조와 블록 조립 작업이 가능하다.군산조선소를 미국 해군 함정의 유지·보수·정비(MRO) 거점으로 활용하는 방안도 제기되고 있다. 최근 미국 해군은 동아시아 지역에서 작전 활동을 강화하면서 해외 정비 거점 확보 필요성이 커지고 있어서다.한미 조선 협력 확대 논의 속에서 군산조선소를 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트 전략 거점으로 활용해야 한다는 전망도 나온다. 지리적 이점과 대형 설비가 미 해군 MRO 사업을 수행할 수 있는 잠재력이 충분하다는 평가다.군산조선소가 새 주인을 찾는 과정에는 정부와 전북도, 정치권의 ‘물밑 논의’가 큰 역할을 했다는 후문이다.전북도는 기업이 군산에 뿌리내릴 수 있도록 물류비·인력 양성·고용 보조 등 맞춤형 지원을 설계하고 집행해 왔다. 기업의 리스크를 인정하는 대신 재정 지원으로 가동 유인을 제공했다. 그 결과 군산조선소는 조선ㅇ업 생태계 복원의 마중물이 될 수 있었다.민주당 전북지사 경선에 나선 이원택 의원은 “이제와서 밝히지만 3개월 전 입장문을 발표하기 전에 서울에서 HJ중공업 회장을 만나서 깊은 논의를 한 적이 있다”고 후일담을 털어놓았다. 당시 이 의원은 “현대중공업이 군산조선소 재가동 의지가 없다면 매각을 하는 대안도 있다”는 입장문을 내놓았다.이 의원은 이후 김민석 총리를 만나 “산업부 의지가 다소 부족해 보이니 총리께서 관심을 가져주시기 바란다”고 건의했다.그는 또 김성환 장관에게도 군산조선소의 매각 문제에 적극적인 협조를 부탁하며 지원을 아끼지 않았다.이 “이번 HJ중공업의 군산조선소 인수 발표는 ‘군산의 눈물’이었던 군산조선업의 부활을 알리는 결정적 신호탄이 될 것”이라고 전망했다.