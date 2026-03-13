시각장애인 위한 점자 번역 엔진 개발…정확도 ‘100%’

문장을 이해하는 차세대 점역 시스템 평가
카이스트 가현욱 교수팀 전면 ‘무상 제공’
카이스트 가현욱 교수
국내 연구진이 정확도를 높인 점자 번역 엔진을 개발해 시각장애인의 정보 접근성을 높일 수 있게 됐다.
13일 한국과학기술원(카이스트)에 따르면 융합인재학부 재활인공지능연구실 가현욱 교수 연구팀이 일반 글자를 점자로 변환하는 ‘점역’ 기술을 고도화한 차세대 점자 번역 엔진 ‘케이-브레일(K-Braille)’을 개발해 성능 검증을 마쳤다.
점역은 책·문서 등을 점자 체계에 맞게 변환하는 과정으로 시각장애인의 정보 접근을 위해 필수적이다.그러나 한국어 점자 규정은 띄어쓰기·기호·외국어 표기 등 다양한 예외 규칙으로 정확한 자동 점역이 쉽지 않다.점자 오류는 시각장애인에게 단순 오타를 넘어 정보 왜곡으로 이어질 수 있어 정확한 점역 기술이 필요했다.
K-Braille은 ‘문장을 이해하는 점역 시스템’으로, 기존 점역 프로그램이 문자나 기호를 단순히 바꾸는 치환 방식인 데 비해 형태소와 문장 구조 분석을 통해 문장의 구조와 맥락을 파악한 뒤 점자로 변환하는 기술이다.이를 통해 외국어와 한글이 혼용된 문장, 복잡한 기호, 단위 표기 등 개정된 점자 규정의 다양한 예외 상황을 정확하게 처리할 수 있다.
연구팀이 정확도를 확인하기 위해 국립국어원이 구축한 국내 최대 규모의 점자 데이터 세트인 ‘묵자-점자 병렬 말뭉치(NLPAK)’에서 1만 7943개의 문장을 추출해 K-Braille의 점역 결과를 평가한 결과 ‘실질 점역 규정 준수율’이 100%로 나타났다.더욱이 점자 문장의 구조 일치를 보여주는 점역 형태소 구조 유사도가 평균 99.81%를 보였다.
연구팀은 K-Braille 엔진을 ‘포용적 인공지능(AI)’ 기술로 전면 무상 제공할 계획이다.다만 기술의 파편화를 막고 지속 가능한 생태계를 유지하기 위해 무분별한 소프트웨어 오픈소스화보다 공공기관·교육청·점자 도서관·보조기기 제조사 등과 공식적인 기술 이전 및 제휴망을 구축하기로 했다.
선천적 중증 시각장애인인 가 교수는 “점자는 시각장애인에게 단순한 기호가 아니라 세상을 읽는 언어”라며 “수학 수식과 과학 기호, 음악 악보까지 처리할 수 있는 차세대 점역 시스템으로 기술을 발전시킬 계획”이라고 밝혔다.
