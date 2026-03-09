청송군, ‘경북산불’ 피해지 2000여㏊ 2031년까지 복구

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

청송군, ‘경북산불’ 피해지 2000여㏊ 2031년까지 복구

김상화 기자
입력 2026-03-09 11:42
수정 2026-03-09 11:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
청송군청
청송군청


경북 청송군은 지난해 경북산불 피해지 산림을 오는 2031년까지 복구하기로 했다고 9일 밝혔다.

군은 최근 산불 피해지 산림 복구 기본 계획 최종 보고회를 열어 이같이 결정했다.

복구 대상 산림 면적은 2892.6ha 규모다.

군은 사업비 431억원을 투입해 올해부터 오는 2031년까지 연차적으로 조림을 통한 복구에 나설 방침이다.

피해 지역을 경관림, 재해 방재림, 밀원 수림, 소득 사업림 등 총 11개 구역으로 구분해 특성에 맞게 복구한다.

이를 위해 드론 촬영, 지형·식생·토양 등에 대한 조사와 분석으로 공간 특성을 파악할 계획이다.

산주와 지역 주민 의견도 복구 사업에 반영한다.

군 관계자는 “청송의 푸른 산림을 되살려 미래 세대가 누릴 수 있는 지속 가능한 산림환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
청송 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
청송군 산불 피해지 산림 복구 완료 목표 연도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로