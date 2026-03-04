전북도, 중소기업 복지 지원 본격화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전북도, 중소기업 복지 지원 본격화

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-03-04 16:02
수정 2026-03-04 16:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
협약식. 전북도 제공
협약식. 전북도 제공


전북도가 지역 중소기업 복지 지원을 위해 관계기관과 손을 맞잡았다.

전북도는 4일 도청 중회의실에서 고용노동부 전주·익산·군산고용센터, 전북경제통상진흥원과 ‘중소기업 일·가정 양립 지원사업 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 전북도와 고용노동부 사업의 연계를 강화해 기업과 근로자에 대한 지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

특히 기업은 안정적으로 인력을 운영하고, 근로자는 육아와 일을 병행할 수 있는 기반을 확대하는 게 협약의 목적이다.

도는 올해 총 3억 600만원을 투입해 2개 사업을 중점 추진한다.

‘초등학부모 10시 출근제 도입 중소기업 지원사업’에는 1억 4000만원을 투입한다. 초등학생 자녀를 둔 근로자가 1시간 근로를 단축해 오전 10시에 출근하면 이를 도입한 50인 미만 제조 중소기업에 최대 3개월간 120만원을 지원한다. 올해 100명 지원이 목표다.

또 고용노동부의 대체인력 지원금을 받은 도내 우선지원대상기업에서 육아휴직 대체인력으로 채용된 근로자 70명에게 최대 6개월간 200만원을 지원한다.

지난해 두 사업에 140개 기업, 169명을 지원하는 등 현장에서 높은 관심을 보였다.

이에 따라 협약에 참여한 기관들은 공동 홍보를 통한 신규 지원 대상 발굴, 정보 공유를 통한 중복 지원 방지 등에 협력할 계획이다.

도 관계자는 “이번 협약을 계기로 기업의 인력 운영 부담을 완화하고 근로자의 일·생활 균형을 지원하는 체계를 한층 강화하겠다”며 “중소기업의 고용 안정과 경쟁력 제고를 위한 지원을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
전북도가 중소기업 일·가정 양립 지원에 투입하는 올해 예산은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로