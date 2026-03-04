6000원짜리에 폴로 로고 붙여 17만원… ‘짝퉁’ 5만점 만든 일당 적발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

6000원짜리에 폴로 로고 붙여 17만원… ‘짝퉁’ 5만점 만든 일당 적발

강남주 기자
입력 2026-03-04 14:06
수정 2026-03-04 14:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

인천본부세관, 유통업자 등 4명 검찰 송치

이미지 확대
압수된 짝퉁 폴로. 인천본부세관 제공
압수된 짝퉁 폴로. 인천본부세관 제공


한 장당 6000원에 수입한 의류에 유명 브랜드 라벨을 붙여 시가 17만원짜리로 둔갑시킨 일당이 적발됐다.

인천본부세관은 상표법 위반 혐의로 유통업자 A(64·남)씨와 수입업자 B(58·여)씨 등 4명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 4일 밝혔다.

A씨 등은 2024년 말부터 지난해 중순까지 유명 브랜드 ‘폴로’ 짝퉁 의류 5만장(시가 약 110억원)을 국내에 유통시키려 한 혐의를 받고 있다.

이들은 중국, 베트남 등지에서 상표가 부착되지 않은 폴로 디자인 의류를 한 장당 6000원에 수입해 국내에서 위조 로고를 새기고, 가짜 라벨을 부착하는 방식으로 한 장당 17만원 상당의 짝퉁을 완성한 것으로 파악됐다.

관련 첩보를 입수하고 수사에 나선 세관 당국은 이들이 창고에 보관 중이던 짝퉁 의류 5만장을 압수했다. 또 이들이 일부 짝퉁 의류를 지방 할인매장 등을 통해 유통한 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.



폴로 측은 이번 단속과 관련해 인천세관에 감사패를 수여하기로 했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
가짜 폴로 의류의 완제품 시가는 얼마인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로