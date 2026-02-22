[속보] 세종·광주·대구·경북 황사 위기 경보 ‘주의’ 발령

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
황사의 영향으로 미세먼지 농도가 ‘매우 나쁨’ 수준으로 치솟으면서 22일 서울과 경기 지역에 미세먼지 경보가 발령됐다. 사진은 이날 서울시청 인근 대기환경정보 전광판에 미세먼지 농도가 ‘매우 나쁨’으로 표시되는 모습. 이지훈 기자
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
황사의 영향으로 미세먼지 농도가 ‘매우 나쁨’ 수준으로 치솟으면서 22일 서울과 경기 지역에 미세먼지 경보가 발령됐다. 사진은 이날 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 서울 도심이 뿌옇게 보이는 모습. 2026.2.22 이지훈 기자
기후에너지환경부가 22일 오후 5시부로 세종(세종권역), 광주(광주권역), 대구(군위권역), 경북(서부권역) 지역의 미세먼지 시간당 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속됨에 따라 해당 지역에 황사 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다고 밝혔다.
기후부는 관계 기관과 해당 지방자치단체에 곧바로 상황을 전파하고 황사 재난 매뉴얼에 따라 철저하게 대응해 줄 것을 요청했다. 김진식 기후부 대기환경국장은 “고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 한반도로 유입되어 전국에 영향을 주고 있다“면서 ”야외 활동을 최대한 자제하고 개인 건강관리에 더욱 신경을 써달라”고 당부했다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
서울시의회 바로가기
기후부는 앞서 오후 2시 서울과 경기 남부·동부권역, 오후 3시 충남(서부·북부권역), 오후 4시 강원(영서북부·영동북부권역), 대전(동부·서부권역), 충북(중부권역), 전북(서부·동부·중부권역), 전남(서부권역)에 각각 황사 위기 경보 ‘주의’ 단계를 발령했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
황사 위기경보 ‘주의’ 단계 발령 기준은?