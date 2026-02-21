진도 김, 친환경 국제표준 ‘ASC·MSC’ 동시 획득

이미지 확대
전남 진도군의 대표 수산물인 ‘진도 김’이 친환경 국제표준 인증인 ASC·MSC를 동시에 획득하며 세계 시장 진출의 발판을 마련했다.
진도군은 명품 진도 김이 친환경 양식 및 지속 가능한 어업을 증명하는 국제인증을 취득했다고 21일 밝혔다.
ASC(양식관리협회) 인증은 해양 환경 보전과 사회적 책임을 충족한 양식 수산물에 부여되는 기준으로, 2010년 세계자연기금(WWF)과 지속 가능한 무역 이니셔티브(IDH)가 공동 설립한 비영리 국제기구가 운영한다. 해양오염 저감과 지속 가능한 양식어업 확산이 핵심 목표다.
MSC(해양관리협의회) 인증은 자연산 수산물의 지속 가능성을 평가하는 국제표준으로, 어획 과정이 해양 생태계에 미치는 영향을 엄격히 검증한다. 이번 동시 인증은 양식과 유통 전반에서 친환경성과 관리 체계를 국제 기준으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.
진도군은 이번 성과를 계기로 ‘청정 수산물’ 이미지를 한층 강화하고, 수출 확대와 프리미엄 시장 진입을 본격화할 계획이다. 해외 바이어 신뢰 제고는 물론, 국내 소비 촉진과 신규 판로 개척에도 적극 나선다는 방침이다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
진도군 관계자는 “올해도 지난해에 이어 전국 최대 김 위판고 달성을 목표로 하고 있다”며 “이번 인증을 발판으로 진도 김 산업이 고부가가치 양식산업으로 도약하길 기대한다”고 말했다.
