광주 광천상무선, 국토부 심의 통과…2032년 완공 목표

총사업비 6925억원…7.78㎞ 길이 동서축 횡단 도시철도

상무역~광천권역~광주역 후문 연결…2028년 착공 예정

광천권역 만성적 교통체증 해소·지역경제 활성화도 기대

이미지 확대 오는 2032년 완공 목표인 도시철도 ‘광천상무선’ 노선도. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 2032년 완공 목표인 도시철도 ‘광천상무선’ 노선도. 광주광역시 제공

광주시는 지난해 2월 국토교통부에 제출한 ‘제1차 도시철도망 구축계획(도시철도 광천상무선)’이 국토부 국가교통위원회 심의를 통과, 조만간 국토부로부터 최종 승인·고시될 예정이라고 15일 밝혔다.도시철도법에 따르면 광역지방자치단체는 도시철도 건설·운영을 위해 10년 단위 도시철도망 구축계획을 수립하고, 국가교통위원회 심의를 거쳐 국토부장관의 승인을 받아야 한다.이번 국가교통위원회 심의 통과는 국토부가 도시철도 광천상무선을 승인하는 단계다. 광주시는 앞으로 예비타당성조사와 타당성조사, 기본계획수립 등 후속 행정 절차가 진행되는 등 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.‘도시철도 광천상무선’은 총사업비 6925억원이 투입되는 7.78㎞ 길이의 동서축 횡단 노선이다. 상무역에서 광천권역을 거쳐 광주역 후문까지 연결된다. 2028년 착공, 2032년 준공이 목표다.광천권역의 만성적인 교통체증을 해소하고, 대중교통·자전거·보행 중심의 ‘대·자·보 도시’ 실현을 위한 핵심 교통대책으로 ‘신속성·정확성·대량 수송’이 가능한 도시철도로 계획됐다.광천상무선은 광주종합버스터미널과 광주기아챔피언스필드 등 기존에 교통 접근성이 상대적으로 취약했던 지역을 촘촘히 연결하게 된다.또 오는 2028년 개장을 목표로 추진 중인 현대와 신세계 복합쇼핑몰 등 광천권역 대규모 개발 사업과 연계돼 교통체증을 해소하고 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.특히 기존 도시철도 1·2호선과 연계해 광주 전반의 대중교통 효율을 높이는 핵심 축 역할을 수행함으로써 단순한 교통 기반시설 확충을 넘어 도시공간 구조 재편과 탄소중립, 교통복지 실현에도 기여할 것으로 전망된다.강기정 시장은 “국토교통부로부터 최종 승인·고시 계기로 예비타당성조사 등 후속 행정 절차를 차질 없이 진행해 도시철도 광천상무선 건설 사업이 조속히 가시화할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.