노조 활동 방해 등 대전의 신협 전현직 간부 ‘징역형 집유’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

노조 활동 방해 등 대전의 신협 전현직 간부 ‘징역형 집유’

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-02-06 15:54
수정 2026-02-06 15:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

노조 가입 방해, 탈퇴 종용 등 부당 행위 인정

이미지 확대
법원 이미지. 서울신문 DB
법원 이미지. 서울신문 DB


노동조합 활동을 방해한 신협의 전현직 임원에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

대전지법 형사5단독 장원지 부장판사는 6일 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등 혐의로 기소된 대전의 한 신협 전 간부 A씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 함께 기소된 다른 임원 3명은 각각 징역 6∼8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 신협 법인에도 벌금 1000만원을 부과했다.

A씨 등은 신협 임원이었던 지난 2022년 우월적 지위를 이용해 직원들의 노조 가입을 방해하거나 탈퇴를 종용하는 등 노조 활동을 저해한 혐의를 받는다. 더욱이 성추행 피해자에게 2차 가해를 하거나 임금을 제때 지급하지 않은 혐의도 받고 있다.

장 부장판사는 “죄질이 좋지 않고, 피해 직원의 정신적인 고통이 상당했을 것으로 보여 엄중한 처벌을 하지 않을 수 없다”면서도 “피고가 범행을 인정하고 반성하고 있는 점과 범행 가담 정도, 양형 요소 등을 종합적으로 고려했다”고 판시했다.

대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신협 전 간부 A씨가 받은 형량은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로