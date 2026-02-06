노조 활동 방해 등 대전의 신협 전현직 간부 ‘징역형 집유’

노조 가입 방해, 탈퇴 종용 등 부당 행위 인정

노동조합 활동을 방해한 신협의 전현직 임원에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.대전지법 형사5단독 장원지 부장판사는 6일 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등 혐의로 기소된 대전의 한 신협 전 간부 A씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 함께 기소된 다른 임원 3명은 각각 징역 6∼8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 신협 법인에도 벌금 1000만원을 부과했다.A씨 등은 신협 임원이었던 지난 2022년 우월적 지위를 이용해 직원들의 노조 가입을 방해하거나 탈퇴를 종용하는 등 노조 활동을 저해한 혐의를 받는다. 더욱이 성추행 피해자에게 2차 가해를 하거나 임금을 제때 지급하지 않은 혐의도 받고 있다.장 부장판사는 “죄질이 좋지 않고, 피해 직원의 정신적인 고통이 상당했을 것으로 보여 엄중한 처벌을 하지 않을 수 없다”면서도 “피고가 범행을 인정하고 반성하고 있는 점과 범행 가담 정도, 양형 요소 등을 종합적으로 고려했다”고 판시했다.