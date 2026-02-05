쌀값 상승에도… 에이스경암 안성호 이사장, 28년째 ‘백미 기부’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

재단법인 에이스경암의 안성호 이사장이 설 명절을 앞두고 소외된 이웃을 위해 2억 1000만원 상당의 백미를 성남시에 기탁했다.에이스경암은 5일 성남시청에서 ‘백미 기탁식’을 열고 10kg 백미 7500포를 전달했다고 밝혔다. 이번에 기부된 쌀은 성남시 관내 독거노인과 소년·소녀 가장 등 취약계층의 생계 지원에 쓰일 예정이다.에이스경암의 백미 기부는 1999년부터 28년째 단 한 해도 거르지 않고 이어져 온 전통이다. 특히 최근 쌀값 상승과 경기 침체로 기업 후원이 위축되는 분위기 속에서도 에이스경암은 오히려 기부량을 확대했다. 지난해 추석 7000포로 늘린 데 이어 올해 설에는 500포를 추가해 총 7500포를 기탁하며 나눔의 규모를 키웠다.이번 기부를 포함해 에이스경암이 28년간 지역사회에 전달한 쌀은 총 16만 7760포에 달한다. 이를 금액으로 환산하면 약 42억 3000만원 규모다.안성호 이사장은 백미 기탁 외에도 사회공헌 스펙트럼을 넓히고 있다. 지난 2023년부터 임직원들과 함께 3억원 상당의 연탄을 기부하며 배달 봉사에 참여해 왔으며, 승일희망재단을 통해 루게릭병 전문 요양병원 건립 기금으로 총 4억원을 쾌척했다. 이 밖에도 대형 산불 피해 복구 성금 11억원, 소방관 처우 개선을 위한 15억원 기부 등 재난 구호와 공익 활동에도 앞장서고 있다.안성호 이사장은 “물가 상승으로 시름이 깊어진 이웃들이 명절만큼은 따뜻하게 보낼 수 있길 바란다”며 “기업 이윤의 사회 환원이라는 철학을 지키며 소외된 곳에 실질적인 도움을 줄 수 있는 ESG 경영을 지속하겠다”고 밝혔다.