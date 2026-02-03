‘관악S밸리 통합플랫폼’ 개설…기업 지원정보·창업공간 예약 한곳에

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
'관악S밸리 통합플랫폼' 개설…기업 지원정보·창업공간 예약 한곳에

김주연 기자
김주연 기자
입력 2026-02-03 15:05
수정 2026-02-03 15:05
“혁신 기술·제품 정보 홍보도”

서울 관악S밸리 통합플랫폼
서울 관악S밸리 통합플랫폼 서울 관악S밸리 통합플랫폼을 통해 관악구 기업 지원 정보를 확인할 수 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 관악중소벤처진흥원(진흥원)과 함께 ‘관악S밸리 통합플랫폼’을 개설했다고 3일 밝혔다.

통합 플랫폼은 권역별 관악S밸리 인프라에 흩어진 기업 지원 콘텐츠를 한 곳에 모아 사업자의 서비스 접근성을 높인 것이 특징이다.

먼저 관악S밸리 입주기업의 혁신 기술과 제품 정보를 한눈에 확인할 수 있는 전용 페이지를 제공한다.

입주기업의 우수성을 알리는 홍보 자료이자 스타트업 투자 유치를 위한 기초 데이터(IR)로 활용될 것으로 기대된다.

또한 낙성벤처창업센터 등 진흥원이 운영하는 창업 공간 내 회의실, 공용 시설 대관을 간편하게 신청할 수 있는 예약 시스템을 갖췄다.

진흥원이 주관하는 경영·기술·투자 컨설팅과 글로벌 진출 지원 프로그램 등 분야별 기업 성장 지원 프로그램 정보도 실시간 제공한다. 추후 온라인 신청 기능도 추가될 예정이다.

관악S밸리 통합플랫폼 서비스는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 입주기업 전용 서비스는 승인 절차를 거치면 이용할 수 있다.

박준희 구청장은 “플랫폼을 통해 축적된 데이터는 실질적인 수요 분석과 성장 주기별 맞춤형 정책을 수립에 활용돼 관악S밸리 기업의 글로벌 경쟁력 강화의 기반이 될 것”이라고 말했다.
김주연 기자
위로