충주시-서울시 정원문화 확산 위해 손잡았다

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
충주시민의 숲 전경. 충주시 제공.
충주시는 2026 충주 정원축제의 성공적인 개최와 정원문화 확산을 위해 서울시와 손을 잡았다고 28일 밝혔다.
두 지자체는 ‘우호 교류정원 업무협약’을 체결하고, 정원을 매개로 한 도시 간 협력과 교류를 본격 추진한다는 계획이다.
우선 충주시는 오는 5월 서울 성동구 서울숲 일원에서 열리는 서울국제정원박람회에 참여해 충주 시민정원사회가 직접 기획·조성한 정원을 선보일 예정이다.
충주시는 이 박람회를 통해 시민 참여형 정원의 가치와 지역과 함께 성장하는 정원문화 사례를 전국에 알릴 계획이다.
서울시는 오는 10월 탄금공원 지방정원에서 개최되는 ‘2026 충주 정원축제’에 참여해 ‘서울정원’을 조성할 예정이다.
임규호 서울시의원 “중랑도 서울답게, 중랑 예산 1조 1650억원 서울 최상위권… 예산·정책으로 뒷받침된 연대의 성과”
중랑이 도약하고 있다. 서울 경전철 도시철도 중 정부 KDI 예비타당성조사를 유일하게 통과한 면목선, 서울 동북부를 관통해 도심까지 10분대로 연결하는 GTX-B노선 착공, 서울 26개 자치구 중 최대규모의 주택개발면적 확정까지 개발 희소식이 이어지고 있다. 임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “중랑구에서 평생 터전을 잡고 살았던 사람으로서, 오랫동안 기다려온 설렘 가득한 실효적 변화가 실질적인 결과로 이어질 수 있도록 집중하겠다”고 밝혔다. 중랑구는 현재 서울시 자치구 중 주택개발면적이 1위로, 개발 및 성장 잠재력이 가장 큰 지역으로 꼽힌다. 임 의원은 서울시의회 도시계획위원회 부위원장으로 도심복합공공재정비사업, 신속통합기획 재개발·재건축, 모아주택·모아타운 등 29곳을 추진하는 데 뒷받침하고 있다. 특히 임 의원은 중랑·노원·강북·금천·구로 등 서울외곽지역의 재정비 사업성을 높이기 위한 제도구축에 힘쓰고 있는 것으로 알려져 있다. 사업성보정계수 등 제도보완을 통하여 최대 50%까지 용적률을 높이고, 그만큼 일반분양을 늘려 분담금을 낮추기 위해 관계부처와 협의 중이다. 그뿐만 아니라, 중랑에 도입될 GTX-B노선은 주요 도심지를 10분대에 주파
서울시의회 바로가기
시 관계자는 “이번 교류정원 조성은 지역의 정원문화 역량을 알리며 충주 정원축제와 탄금공원 지방정원이 주목받는 계기가 될 것”이라며 “향후 시민정원사 활동 확대와 도시 간 정원교류 프로그램 운영 등 지속 가능한 정원문화 정책을 통해 정원도시 충주의 브랜드 가치를 지속해 높여 나갈 계획이라고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
충주시와 서울시가 협력하는 주된 목적은?