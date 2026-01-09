전북 투자협약 기업 10곳 중 7곳 약속 지켰다

이미지 확대 전북특별자치도청사. 닫기 이미지 확대 보기 전북특별자치도청사.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북특별자치도는 민선 8기 체결된 투자 협약 중 73%가 실제 투자로 이어진 것으로 파악됐다.9일 전북도에 따르면 지난해 9월 기준 전북도가 체결한 투자협약은 총 227건으로 이 가운데 30.4%에 해당하는 46개 기업은 투자를 완료해 실제 가동하고 있다.또 96개 기업(42.3%)은 입주 계약(53개소) 또는 건설 단계(36개소), 준공 완료(7개소) 등 정상적으로 투자를 이행하고 있고, 63개 기업(27.8%)은 투자 준비 단계에 있다.도는 이같은 높은 투자 이행은 전담관리제를 통한 신속한 투자이행과 현장 애로해소 추진의 결과로 분석한다.전북도는 지난 2024년 7월 투자유치기업 전담관리제를 도입해 기업의 투자 전 과정을 밀착 관리하고 있다.이를 통해 기업별로 전담 공무원을 지정해 투자 협약부터 사업 준공, 실제 가동까지 전 단계에 걸쳐 실시간으로 점검하고 있다.실제 공장 부지 보조금 지원, 환경 인허가 절차 지원, 자금 조달 연계 등으로 유치기업 전담제가 기업 현장의 어려움을 해소하는 데 도움이 되는 것으로 나타났다.도 관계자는 “기업유치 성과를 위해 도정 역량을 결집하고 있다”며 “투자협약 체결에 그치지 않고 실질적 투자까지 끌어내 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.